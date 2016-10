Scheduled water supply to KL, Hulu Langat to continue

Posted on 9 October 2016 - 05:52pm Last updated on 9 October 2016 - 10:12pm

PETALING JAYA: Scheduled water supply to consumers at several areas in the Kuala Lumpur and Hulu Langat districts will continue until water supply in the areas are restored fully.

Supply in Zone One will be distributed on Wednesday and Thursday, while water in Zone Two will be distributed today, tomorrow, Friday and Saturday.

The scheduling had been in use since the closure of the Sg Semenyih Water Treatment Plant on Oct 4 due to contamination of raw water.

The Sg Langat and Cheras water treatment plants which distribute water to several areas in Kuala Lumpur, Hulu Langat and Petaling resumed operations on Oct 8.

Zone One of Kuala Lumpur consists of Kg Cheras Baru, Tmn Muda, Tmn Teratai, Tmn Mawar, Tmn Putra, Tmn Lebah Maju, Tmn Cheras Utama, Tmn Pandan Mewah, Tmn Desa Baiduri, Tmn Seri Bahagia, Tmn Damai Indah, Tmn Minang Ria, Tmn Bkt Angsana, Tmn Suria Jaya, Tmn Wangsa Cheras, Tmn Cheras Permata, Tmn Cheras Awana, Bandar Tun Razak, Tmn Jaya, Tmn Mulia, Tmn Seputeh, Tmn Bkt Seputeh, Mutiara Seputeh and Tmn Seputeh Heights.

Zone Two of Kuala Lumpur are Tmn Saga, Tmn Melur, Tmn Seraya, Tmn Mega Jaya, Tmn Bkt Permai, Tmn Kencana, Tmn Pandan Indah, Tmn Cheras Indah, Bandar Damai Perdana, Tmn Damai Perdana, Tmn SPPK Bkt Cheras, Tmn Len Seng, Tmn Desa Bkt Cahaya, Alam Damai, Tmn Anggerik, Tmn Orkid Desa, Bandar Baru Segar Utama, Tmn Segar Perdana, Tmn Connought, Desa Tun Razak, Tmn Mutiara Barat and Tmn Taynton View.

Zone One in Hulu Langat are Tmn Sri Nanding, Tmn Perkasa, Jln Kuari Sg Long, Tmn Sutera, Tmn Wawasan, Tmn Titiwangsa, Indah Jaya, Sg Macau,Tmn Lestari, Kenangan 18, Kg Sg Tekali Jln Sg Tekali, Agrotek Sg Semangkis, Puncak Saujana, Venice Hill, Tmn Kemacahaya, Bkt Angkat, Desa Budiman, Cheras Vista, Mutiara Jaya, Tmn Megah, Tmn Murni, Tmn Sri Cheras, Tmn Puteri Jaya, Tmn Tun Perak, Tmn Sri Minang, Tmn Rasa Sayang, Maktab Polis, Tmn Sri Aman, Cheras Mas, Tmn Lagenda Mas 1 & 2, Tmn Shah Jaya, Tmn Cheras Perdana, Puncak Perdana, Bandar Tun Hussein Onn, Sutera Resident, Kooperasi Maju Jaya, Tmn Juara Jaya, Tmn Bkt Belimbing, Tmn Sg Besi Indah 1, 2 & 3, Tmn Harmoni Indah, Tmn Puncak Utama, Tmn Putra Budiman, Tmn Balakong Jaya, Tmn Seri Timah, Tmn Tanming Jaya, Kawasan Perindustrian Balakong, Tmn Industri Selesa Jaya, Tmn Industri Balakong, Tmn Tanming Permai, Tmn Industri Lifong, Tmn Tanming Ria, Tmn Sg Besi Indah Zon 1, Jade Hill, Juta Mines Condominium, Industri Bkt Angkat, Kg Bkt Angkat, Tmn Kenari, Industri Sg Chua (Let Adnan), Rumah Murah PKNS Sg Ramal and Sg Ramal Dalam.

While Zone Two in Hulu Langat consist of Tmn Rakan, Tmn Nur, Cheras Idaman, Tmn Suria, Sg Long, Sg Long 2, Twin Palm, Tmn Sekamat, Kg Sg Sekamat, Tmn Delima, Tmn Muhibbah, Tmn Mesra, Kg Ashraf, Tmn Kasih, Tmn Desa Baru, Tmn Koperasi Cuepacs, Jln Cheras Batu 12-14 (kanan), Kg Baru Cina Batu 11, Tmn Indah, Pekan Batu 11, Saujana Impian, Cheras Prima, Pinggiran Delima, Prima Saujana, Jln Langat Batu 14-17, Tmn Muhibbah, Country Heights, Kg Jambu, PKNS Kg Jambu, Bandar Mahkota Cheras, Seri Impian, Tmn Desa Meringin, Tmn Ramal Indah, Tmn Seri Ramal, Sg Ramal Baru, Tmn Kumia Keringin, Tmn Cantik, Tmn Cahaya, Tmn Cendana, Tmn Ros, Pinggiran, Jade Hill and Tmn Impian Langat.

To avoid congestion at the customer call centre, consumers are urged to download the smart phone 'mySYABAS' application,surf www.syabas.com.my or go to Air Selangor Facebook page for further information.