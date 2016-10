Water supply disruption in Negri Sembilan

Posted on 27 October 2016 - 10:46am Last updated on 27 October 2016 - 02:31pm

SEREMBAN: Consumers in several areas in Port Dickson, Seremban, Rembau, Kuala Pilah and Jempol will experience temporary water supply disruption on Nov 1 and 2 due to maintenance work at the Sungai Linggi and Jelai water treatment plants.

Syarikat Air Negri Sembilan Sdn Bhd (SAINS), in a media statement today, said the water supply disruption in Port Dickson, Seremban and Rembau would be for 24 hours from 8 am on Nov 1, while in Kuala Pilah and Jempol, also for 24 hours from 9 am the same day.

The maintenance work is part of the continuous efforts by SAINS to improve the quality of water supply for consumers, it said.

The areas that will be affected in Port Dickson are from Escort Estate, Kampung (Kg) Sawah Sunggala, Bandar Sunggala, Taman (Tmn) Sirusa Jaya Batu (Bt) 6, Jalan (Jln) Pantai, Bt 5 Jln Pantai, Bt 5 Jln Pantai army camp, Bt 4 Jln Pantai army camp, Kg Baru Sirusa, Jln Sua Betong, Tmn Desa PD, Kg Barisan, Air Kuning up to Tampin Linggi.

It will also affect areas at Bt 4, Jln Pantai, Kg Bagan Pinang, Tmn PD Utama, Tmn Raja Zainal, Tmn Too Kee Kah, Transit Kuarters, Jln Shell Refinery, Happy Garden, Bt 1 and Jln Pantai up to Pekan Port Dickson.

From Pekan Port Dickson, the areas that will be affected are Jln Lama, Kg Chokra, Tmn Muhibah, Tmn Puteri, Kg Arab, Tmn PD Akasia, Kg Air Meleleh, Kg Gelam, Tmn PD Tropika, Tmn Sri Mawar, Jln Bypass, Kg Paya, Tanjung Gemok, Tmn Kiara, Tmn Sri Intan, Tmn Ria, Tmn Negeri Lama and Baru, Tmn Pantai Mas, Kg Kuala Lukut, Bandar Dataran Segar, Tmn Sentosa Lama and Baru, Tmn PD Jaya, Tmn Naga, Tmn Indah Baru, Tmn Bandar Baru, Tmn Indah Wang, Tmn Aman, Tmn Bukit Tinggi, Rumah Rakyat Pekan Lukut, Tmn Desaru, Sri Parit, Tmn Indah Jaya, Lukut Indah Industrial Area, Tmn Wawasan, Tmn Jaya and Tmn Tun Sambathan.

The water supply disruption will also affect consumers in Pekan Lukut up to Spring Hill, Bt 6 Jln Seremban and Bt 7 Jln Seremban to the Siliau intersection, as well as from Bukit Palong, Tmn Lukut Makmur, Tmn D'Pinggiran Kota, Tmn D’Ambang Kota, Perindustrian Perdana Bukit Palong, Kebun Jimah, Jimah Lama, Kg Cina Site C Tanah Merah, Tmn Jimah Jaya, Tanah Merah Site C, Bukit Pelandok and Chuah.

Among the premises in Port Dickson that will be affected are the Golf & Country Club, PD Perdana, Desa Lagun Resort, Bt 5 Jln Pantai camp, Selesa Beach Resort, Tanjung Tuan Resort, Bayu Beach Resort, Bt 4 Jln Pantai camp, Hotel Seri Malaysia, Hotel Avillion, Hotel Risda, Kilang Cabot, Hotel Corus, Hotel Sunshine Bay dialysis cenetre, SMK Datuk Abdul Samad, Esso Refinery, Shell Refinery (Line 1 & Line 2), Bt 1 Jln Pantai, PD Waterfront and Pekan Port Dickson, TNB (Tuanku Jaafar), Hotel Leparis, Seafront Hotel, Hotel Lexis, Glory Beach Resort and Hotel Grandpa Dataran Segar.

In Seremban, the areas that will be affected are Tmn Pinggiran Senawang, Kg Ulu Rantau, Sekolah Datuk Abdul Razak, RTM, Tmn Permata, Ladang Batu 11, Ladang Kombok, Tmn Ulu Lalang, Kg Solok, Kg Ribu, Kg Sega Ulu, Kg Sega Hilir, Jln Kuala Sawah, Ladang Kuala Sawah, Kg Nyatoh, Rumah Rakyat Nyatoh, Kg Belangkan, Industri Nilam Ribu, Tmn Bandar Ekar, Pekan Rantau, Kg Takau, Kg Pening, Kg Kancong, Tmn Rantau, Jln Air Kuning, Tmn Permata, Kg Siliau Hulu, Kg Siliau Hilir, Ladang Siliau, Kg Sungai (Sg) Sendayan and Nusari Bayu.

In Rembau, the areas are Tmn Chembong Utama, Chembong district police headquarters, Sekolah Teknik Chembong, Ladang Batu Hampar, Halal Park, Highway Pedas, Merbau 9, Kg Pedas Batu 4, Tmn Pinggiran Pedas, Kg Minching Baru, Sg Ibor Batu 3, Kg Minching Lama, Tmn Pedas Indah, Pedas Industrial Training Institute, Kg Sg Ibor, Kg Seberang Batu 2, Sekolah Kebangsaan Pedas, Kg Seberang Batu 1, Kg Sg Batu, Kg Sg Lalah, Tmn Pedas Perdana, Jln Mungkal, Jln Tok Nara, Jln Ampang Batu, Jln Mungkal Tobek, Jalan Tok Menteri, Jln Tok Samad, Jln Bunga Raya and Jln Datuk Keramat.

The areas in Kuala Pilah are Kg Pelangai, Kg Sungkak, Kg Sg Dua, Kg Kuala Jemapoh, Kg Beting, Kg Seri Jemapoh, Kg Kuala Gentam, Pejabat Daerah Kuala Pilah, Kg Jemapoh, Kg Desa Jemapoh, Kg Mara Parit Tinggi, Kg Desa Parit Tinggi, Kg Gentam/Kg Kubang Rusa, Tmn Fatimah, Kg Beting/Tawang, Rumah Pangsa Gentam, Kg Lubok Gitan/Kg Paya Kumboh, Kg Rembang Panas, Kg Terusan Seberang, Kg Kuala Rembang Panas, Kg Temeris, Kg Sg Jelutong, Kg Jerjak/Padang Lebar, Kg Sungkak, Kg Padang Lebar, Kg Sg Talan, Kg Pulau, Kg Pabai, Kg Terusan, Kg Juasseh Pekan, Kg Desa Anggerik and Kg Bukit Gelugor.

Other areas that will be affected are Tmn Seri Gelugor, Kg Juasseh Kapitan, Kg Terusan Ulu, Kg Juasseh Tengah, Kg Pasir Ambor, Desa Permai Juasseh, RMK Juasseh, Tmn Putra, Tmn Anggerik, Kg Buyau, Kg Tanjung Ipoh, Kg Merual, Kg Seri Menanti, Kg Mertang, Kg Pulau, Kg Sikai, Kg Gunung Pasir, Kg Tengah Ulu, Kg Taman Pemarak, Kg Tengah, Kg Bukit Perah, Kg Gamin, Kg Ampang Tinggi, Kg Kayu Ara, Tmn Wira, Tmn Desa Melang, Tmn Desa Aman, Tmn Ampang Tinggi, Tmn Nesa Jaya, IPD Melang, Kuala Pilah Hospital, Kg Ulu Melang, Kg Seri Pilah, Kg Batang Pilah, Kg Cheriau, Tmn Bahagia Delima, Kg Gachong, Kg Bt 46, Kg Pilah Tengah, Kg Tanah Melingtang, Kg Tmn Bukit Intan, Tmn Selasih, Kg Anak Air Petai, Tmn Bahagia Delima, Kg Sungai Layang, Kg Bemban, Felcra Kepis, Kg Ulu Rembang Panas, Kg Ulu Sg Dua, Kg Sri Rembang Panas, Kg Anak Air Kuning, Kg Ulu Senaling, Kg Sikai, Kg Gunung Pasir, Kg Gemencheh Ulu, Kg Tangkoh/Sikota, Kg Air Mawang, Kg Eyor, Kg Renggoh, Kg Nuri, Kg Betong, Kg Tanggai, Kg Tumang, Kg Padang Jual, Kg Melekai, Kg Kuala Johol, Kg Gating, Kg Dingkir, Kg Selaru, Kg Masjid Tua, Kg Simat, Kg Tulang Rimau, Kg Ulu Inas, Desa (Kg Baru) Air Mawang, Kg Kabong and Tmn Johol.

The areas in Jempol will include part of Rompin, Rumah Rakyat Rompin, Kg Orang Asli Batu Peti and NS Cement.

For any inquiry, consumers are advised to contact SAINS at toll free number 1-800-88-6982. — Bernama