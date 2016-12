UEFA Champions League last 16, Europa League round of 32 draw

Posted on 12 December 2016 - 09:15pm Last updated on 12 December 2016 - 09:39pm

NYON, Switzerland: Draw for the last 16 of the UEFA Champions League and the draw for the round of 32 of the Europa League was made in Nyon, Switzerland, on Dec 12, 2016:

UEFA Champions League

First legs

Tuesday, February 14

Benfica (POR) v Borussia Dortmund (GER)

Paris Saint-Germain (FRA) v Barcelona (ESP)

Wednesday, February 15

Real Madrid (ESP) v Napoli (ITA)

Bayern Munich (GER) v Arsenal (ENG)

Tuesday, February 21

Manchester City (ENG) v Monaco (FRA)

Bayer Leverkusen (GER) v Atletico Madrid (ESP)

Wednesday, February 22

FC Porto (POR) v Juventus (ITA)

Sevilla (ESP) v Leicester City (ENG)

Second legs

Tuesday, March 7

Napoli (ITA) v Real Madrid (ESP)

Arsenal (ENG) v Bayern Munich (GER)

Wednesday, March 8

Borussia Dortmund (GER) v Benfica (POR)

Barcelona (ESP) v Paris Saint-Germain (FRA)

Tuesday, March 14

Juventus (ITA) v FC Porto (POR)

Leicester City (ENG) v Sevilla (ESP)

Wednesday, March 15

Monaco (FRA) v Manchester City (ENG)

Atletico Madrid (ESP) v Bayer Leverkusen (GER)



The UEFA Champions League final will be played in Cardiff on Saturday, June 3.

Europa League round of 32

Athletic Bilbao (ESP) v APOEL (CYP)

Legia Warsaw (POL) v Ajax (NED)

Anderlecht (BEL) v Zenit (RUS)

Astra (ROU) v Genk (BEL)

Manchester United (ENG) v Saint-Etienne (FRA)

Villarreal (ESP) v Roma (ITA)

Ludogorets (BUL) v FC Copenhagen (DEN)

Celta Vigo (ESP) v Shakhtar Donetsk (UKR)

Olympiakos (GRE) v Osmanlispor (TUR)

Gent (BEL) v Tottenham Hotspur (ENG)

Rostov (RUS) v Sparta Prague (CZE)

Krasnodar (RUS) v Fenerbahce (TUR)

Borussia Moenchengladbach (GER) v Fiorentina (ITA)

AZ Alkmaar (NED) v Lyon (FRA)

Hapoel Beer-Sheva (ISR) v Besiktas (TUR)

PAOK (GRE) v Schalke 04 (GER)



First legs to be played on Thursday, February 16, with second legs on February 23. — AFP