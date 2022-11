Malaysia tingkatkan lagi hubungan dua hala dengan Singapura: PM Anwar

KUALA LUMPUR: Malaysia akan bekerjasama dengan Singapura untuk meningkatkan lagi hubungan dua hala Malaysia-Singapura, kata Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini.

Anwar berkata demikian dalam ciapan di Twitter membalas dan mengucapkan terima kasih kepada Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong yang sebelum itu mengucapkan tahniah kepada beliau atas pelantikannya sebagai Perdana Menteri ke-10.

“Thank you PM @leehsienloong for the telephone call and warm wishes. As close neighbours and partners in ASEAN, Malaysia and Singapore also share many commonalities, intertwined history and very close and active people-to-people connections (Terima kasih PM @leehsienloong atas panggilan telefon dan ucapan selamat maju jaya. Sebagai jiran rapat dan rakan kongsi ASEAN, Malaysia dan Singapura turut berkongsi banyak persamaan, sejarah yang saling berkaitan dan hubungan rakyat yang rapat dan aktif).

“I look forward to meeting you at the earliest opportunity and working together to further elevate Malaysia-Singapore bilateral relations (Saya berharap dapat bertemu dengan anda secepat mungkin dan bekerjasama untuk meningkatkan lagi hubungan dua hala Malaysia-Singapura),” kata Anwar.

Terdahulu, Lee dalam ciapannya mengucapkan tahniah kepada Anwar dan menyatakan minatnya untuk bekerjasama dengan Anwar serta kerajaan baharu untuk mengukuhkan lagi hubungan dua hala.

“Congratulated Dato’ Seri @anwaribrahim on being sworn in as Malaysia’s 10th Prime Minister and invited him (Anwar) to visit Singapore soon. Look forward to working with PM Anwar and the new government to further strengthen our bilateral relationship (Tahniah Dato’ Seri @anwaribrahim yang mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri Malaysia ke-10 dan menjemput beliau (Anwar) untuk melawat Singapura tidak lama lagi. Tidak Teruja untuk bekerjasama dengan PM Anwar dan kerajaan baharu untuk mengukuhkan lagi hubungan dua hala kita,” kata Lee.

Anwar, 75, mengangkat sumpah jawatan sebagai Perdana Menteri ke-10 di hadapan Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Ri’ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah di Istana Negara di sini pada Khamis. - Bernama