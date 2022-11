Meta syarikat induk Facebook kurangkan 11,000 pekerja

SAN FRANCISCO: Meta Platforms Inc, syarikat induk Facebook pada Rabu , berkata syarikat itu akan memberhentikan 13 peratus kakitangannya atau lebih daripada 11,000 pekerja.

Pemberhentian beramai-ramai itu berpunca daripada pengurangan mendadak nilai syarikat di tengah-tengah pasaran pengiklanan yang runtuh dan inflasi yang tinggi sejak beberapa dekad.

Pemberhentian kakitangan adalah antara “beberapa langkah” untuk “menjadi syarikat yang lebih kecil dan cekap”, Xinhua memetik ketua pegawai eksekutif Mark Zuckerberg sebagai berkata dalam mesej kepada pekerjanya.

Usaha lain termasuk mengurangkan ruang pejabat, mengurangkan perbelanjaan mengikut budi bicara dan melanjutkan pembekuan pengambilan pekerja ke suku pertama bagi mengurangkan perbelanjaan, menurut mesej yang disiarkan di laman sesawang syarikat itu pada Rabu.

Meta yang suatu masa bernilai lebih AS$1 trilion, kini bernilai AS$256 bilion selepas kehilangan lebih 70 peratus nilainya pada tahun ini sahaja.

Kos dan perbelanjaan syarikat melonjak 19 peratus tahun ke tahun pada suku ketiga kepada AS$22.1 bilion.

Dalam mesej itu Zuckerberg menjelaskan Meta secara agresif mengambil pekerja yang ramai semasa wabak untuk menghadapi lonjakan penggunaan media sosial dan e-dagang. Namun, dagangan dalam talian merosot tahun ini dan kembali ke tahap pra-pandemik dengan pengiklan dan pengguna juga telah mengurangkan perbelanjaan.

Akibatnya, hasil syarikat “jauh lebih rendah daripada yang saya jangkakan”, kata Zuckerberg, “Saya salah faham dan saya bertanggungjawab untuk itu”.

Perniagaan pengiklanan yang merupakan teras Meta terjejas berikutan saingan yang semakin sengit daripada pesaing baharu seperti TikTok.

Pemberhentian pekerja Meta juga berlaku di tengah-tengah pertaruhan besar yang belum pasti ke atas “metaverse”. Istilah ini merujuk kepada versi Internet masa depan yang diakses oleh set alat dengar realiti maya yang dipertingkat.

Pelaburan besar dalam metaverse telah menelan belanja AS$9.4 bilion syarikat itu tahun ini dan ia menjangkakan bahawa kerugian “akan meningkat dengan ketara tahun demi tahun”.

Seperti Meta, syarikat teknologi besar lain juga telah mengurangkan ribuan pekerja termasuk Twitter, Microsoft dan Snap.

Minggu lepas Twitter mengumumkan pemberhentian besar-besaran apabila pemilik baharunya Elon Musk mengambil alih syarikat itu. Saham Meta ditutup 5 peratus lebih tinggi pada Rabu.

Last week, Twitter announced mass layoffs as new owner Elon Musk took over the company. Meta’s stock closed over 5 per cent higher on Wednesday. - Bernama