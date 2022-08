Najib tarik balik dakwaan rasuah terhadap Hakim Mohd Nazlan

PUTRAJAYA: Datuk Seri Najib Tun Razak telah menarik balik dakwaan rasuah terhadap Hakim Mahkamah Tinggi Datuk Mohd Nazlan Mohd Ghazali yang mensabitkan serta menjatuhkan hukuman penjara 12 tahun dan denda RM210 juta ke atas bekas Perdana Menteri itu bagi kesalahan menyeleweng RM42 juta dana SRC International Bhd.

Najib, 69, menarik balik dakwaan itu melalui afidavit jawapan lanjutan yang difailkan beliau di Mahkamah Persekutuan pada Jumaat lepas menerusi Tetuan Zaid Ibrahim Suflan T H Liew & Partners.

“Untuk rekod, saya secara mutlak menarik balik sebarang tafsiran mengenai apa yang saya telah katakan yang boleh dianggap bermaksud bahawa Hakim Mohd Nazlan telah disiasat kerana kemungkinan rasuah,” katanya.

Bagaimanapun, beliau berkata terdapat bukti tambahan yang akan menunjukkan konflik kepentingan yang serius membabitkan hakim tersebut dan ini adalah sebab beliau memohon agar kes itu dibicarakan semula.

Najib berkata demikian ketika menjawab afidavit pendakwaan pada 21 Julai, yang mengatakan pengetahuan peribadi Najib mengenai siasatan SPRM ke atas Mohd Nazlan tidak semestinya benar kerana agensi penguatkuasa bebas itu tidak akan mendedahkan maklumat sulit berkaitan siasatan yang sedang dijalankan.

Pendakwaan baru-baru ini menyatakan bahawa dakwaan Najib terhadap Mohd Nazlan, yang kini Hakim Mahkamah Rayuan, adalah percubaan terdesak untuk membatalkan perbicaraan kes itu.

Pada 21 April lepas, Mohd Nazlan membuat laporan polis berhubung artikel yang disiarkan oleh sebuah portal berita bertajuk ‘Judge Mohd Nazlan being investigated for unexplained RM1 million in his bank account’ yang mendakwa bahawa beliau telah disiasat berkaitan wang yang dipindahkan ke akaun banknya.

Mohd Nazlan telah menafikan dakwaan itu serta niat jahat untuk menjejaskan kredibiliti beliau sebagai Hakim Mahkamah Rayuan dan mengganggu sistem keadilan selain institusi kehakiman melalui artikel tersebut.

Pada Julai 2020, Mohd Nazlan telah menjatuhi hukuman penjara 12 tahun dan denda RM210 juta ke atas Najib selepas mendapati beliau bersalah menyeleweng RM42 juta dana SRC.

Kes itu akan didengar oleh Mahkamah Persekutuan selepas Mahkamah Rayuan mengekalkan keputusan Mahkamah Tinggi yang menolak rayuan Najib.

Mahkamah Persekutuan telah menetapkan 10 hari bermula 15 Ogos ini untuk mendengar rayuan terakhir bekas Perdana Menteri itu. - Bernama