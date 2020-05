SINGAPURA: Seramai 66 rakyat Malaysia termasuk 50 wanita hamil dibawa pulang menaiki bas dari Singapura melalui Tambak Johor, hari ini, dalam tempoh pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) di Malaysia dan langkah Pemutus Litar di Singapura.

Kedua-dua kawalan itu dilaksanakan bagi mencegah penularan wabak COVID-19 di negara masing-masing, menyaksikan sekatan rentas sempadan diadakan walau hanya dipisahkan dengan jarak kira-kira 1km.

Tiada pengangkutan awam merentasi laluan darat Tambak Johor dan Linkedua semasa dua perintah kawalan pergerakan ini berkuat kuasa dan bagi rakyat Malaysia yang tidak mempunyai kenderaan sendiri, pilihan yang ada, hanyalah berjalan kaki, jika ingin pulang ke tanah air.

“Maka ia sama sekali tidak mungkin boleh dilakukan oleh wanita hamil, warga emas dan kanak-kanak. Kami sebagai rakyat Malaysia di sini terpanggil untuk membantu usaha baik ini,” kata Setiausaha Agung St John Ambulans Malaysia, Hoo We Tak kepada Bernama ketika dihubungi.

Hoo berkata ini merupakan penglibatan kali kedua beliau dan rakan-rakan untuk membantu penghantaran pulang kali ketiga rakyat Malaysia, selepas operasi pertama dan kedua berlaku bulan lalu.

“Kali ini ia lebih tersusun. Kami dapat membekalkan mereka minuman, biskut dan roti. Dibimbangi apabila tiba di Johor, proses kuarantin akan mengambil sedikit masa. Malah kami dapat menyediakan kerusi untuk mereka ketika menunggu giliran menaiki bas tadi,” kata Hoo.

Hasil koordinasi pertubuhan St John Ambulans di Singapura dan Malaysia, Hoo berkata tujuh anggota dan sebuah ambulans dari St John Singapore Responder Unit bertugas menawarkan bantuan serta mengiringi kumpulan itu.

Sementara itu, Anggota Dewan Undangan Negeri (ADUN) Stulang, Andrew Chen berurusan dengan syarikat bas Causeway Link untuk menyediakan sebuah bas bagi membawa semua wanita hamil terbabit.

Dengan bantuan Suruhanjaya Tinggi Malaysia di Singapura, kira-kira 150 wanita hamil sudah dibawa pulang ke Malaysia, setakat ini.

“Untuk mematuhi amalan jarakan sosial, tiga perjalanan diatur hari ini dengan 22 penumpang bagi satu-satu masa. Perjalanan pertama bermula pada 10.00 pagi, kedua 11.30 pagi dan terakhir kira-kira 1.00 petang tadi. Mereka menaiki bas di Kranji MRT,” katanya.

Meanwhile, chief physician, professor, postgraduate supervisor of the Integrated Chinese and Western Emergency Medicine, Dr Li Jun, said the Chinese team’s observations and discussions with Malaysian experts recently showed that Malaysia has a strong capability to control the epidemic.

The devotion and professionalism showed by frontliners and health workers were admirable, he added.

“(Judging) from the stockpile of personal protective equipment (PPE) and other materials in several designated hospitals, we have faith and believe that it is enough to curb the current situation of COVID-19,” said the vice-president of Guangdong Provincial Hospital of Traditional Chinese Medicine.

The team of eight medical professionals from China arrived in Kuala Lumpur on April 18 and met local experts including Health director-general Datuk Dr Noor Hisham Abdullah recently.

Yesterday, Dr Noor Hisham reportedly said these medical experts from China lauded Malaysia for its quick and effective response to the COVID-19 pandemic, including by enforcing the MCO. — Bernama