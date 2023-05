GENEVA: Penyanyi lagenda Tina Turner meninggal dunia pada usia 83 tahun di kediamannya di Switzerland, lapor Anadolu.

“Tina Turner, ‘Ratu Rock’n Roll’ telah meninggal dunia hari ini (Rabu) selepas lama menderita sakit di rumahnya di Kusnacht dekat Zurich, Switzerland,“ menurut wakilnya dalam satu kenyataan.

Turner popular menerusi lagu rock seperti Proud Mary, The Best, Private Dancer, dan What’s Love Got to Do With It. - Bernama