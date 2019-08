Myvi dilancarkan di Mauritius

Dari kiri: Pembantu pengurus perancangan dan kemajuan eksport Perodua Sales Sdn Bhd Tengku Izuddin Tengku Najmuddin, pengarah eksekutif Raouf Dusmohamud & Co Ltd Ally Dusmohamud, Ziyaad Dusmohamud and Raid Dusmohamud, dan Raouf Dusmohamud.