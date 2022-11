DID forecasting flash floods in coming hours

KUALA LUMPUR: The Irrigation and Drainage Department (DID) issued a warning at 3pm today that there is a chance of flash floods occurring in Johor, Terengganu, Kedah, Sabah, Sarawak and Selangor in the next 12 hours from that time.

According to the Southeastern Asia-Oceania Flash Flood Guidance System (SAOFFGS) and DID flood modelling there is a likelihood for it if there is significant rainfall.

DID hopes the public will get prepared for floods.

For more information, visit publicinfobanjir.water.gov.my, @PublicInfoBanjir (Facebook) and @JPS_InfoBanjir (Twitter).

The following are some of the places at risk of flooding.

Johor

Batu Pahat district

Parit Jambul Laut, Kampung Talang, Batu 2 Sembrong, Kampung Cahaya Baru, Parit Kuari, Parit Lapis Semarang, Parit Londang, Kampung Baru Sri Gading and nearby areas.

Johor Bahru district

Kampung Tuah Jaya, Jalan Bukit Dagang to Kampung Pasir Salam, Kampung Paya Sungai Redan, Kampung Sepakat, Masai, Kampung Rinting Masai, Kampung Pertanian Masai, Masai town, Tebrau, Sekolah Kebangsaan Taman Bukit Dahlia, Kampung Melayu Gelang Patah, Taman Syed Idros, Kampung Baru Muafakat (Gelang Patah), Jalan Tawakal, Kampung Melayu Kangkar Pulai and more.

Pontian district

Kampung Sungai Bunyi, Parit Kahar, Parit Abdul Rahman Laut, Parit Baran, Sanglang, Kampung Melayu Bukit Panjang, Kampung Jasa Sepakat, Kampung Bukit Panjang, Kampung Seri Bunian, Parit Semerah, Kampung Parit Mat Yakin, Parit Kudus, Kampung Parit Pasir, Kampung Ulu Pulai, Parit Batu 26, Parit Baran, Api-api, Parit Wak Jalal, Parit Rambai, Parit Sulaiman and nearby areas.

Kota Tinggi district

Felda Air Tawar 1 and nearby areas.

Terengganu

Dungun district

Kampung Surau, Kampung Kuala Jengai and nearby areas.

Kedah

Kota Setar district

Alor Setar, Taman Aman, Pekan Gunong and nearby areas.

Kuala Muda district

Gurun, Merbok and nearby areas

Yan district

Guar Cempedak, Singkir, Yan and nearby areas.

Sabah

Papar district

Kampung Kabang, Kampung Lakut, Kampung Kayau, Kampung Kopimpinan, Kampung Kinuta, Kampung Padawan, Kampung Takis, Kampung Mikik, Kampung Surapit, Kampung Biau, Kampung Kawari, Kampung Nagapas, Kampung Sabandil, Kampung Sapat, Kampung Simpudu, Kampung Limputong, Kampung Purak, Kampung Tanjung Bunga, Kampung Langsat, Kampung Jawa and nearby areas.

Tuaran district

Kampung Timbok, Kampung Panjut, Kampung Marabahai, Kampung Labuaya, Kampung Batangan, Kampung Dungang, Kampung Barus, Kampung Dungun, Kampung Lakang, Kampung Roun, Kampung Tagas, Tuaran, Taman Sri Rugading, Kampung Giling, Kampung Laya-Laya, Kampung Gayang, Kampung Kauluan, Kampung Laya-Laya Indai, Rugading, Tambalugu and nearby areas.

Sarawak

Kuching, Lundu, Samarahan, Asiajaya and Sebuyau districts, as well as the Sundar and Trusan sub-districts and nearby areas.

Selangor

Klang district

Klang, Kapar, Pandamaran and nearby areas.

Kuala Langat district

Kelanang, Bandar sub-district, Chodoi town, Jenjarom town, Tanjong Dua Belas, Telok Panglima Garang and nearby areas.

Kuala Selangor district

Pasangan, Bestari Jaya town and nearby areas

Petaling district

Shah Alam, Bukit Raja, Damansara, Batu Tiga town, Hicom town, Sungai Buloh and nearby areas

Sepang district

Dengkil, Tanjung Mas town, Sepang and nearby areas. -Bernama