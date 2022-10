MetMalaysia issues heavy rain, thunderstorm warning

KUALA LUMPUR: The Malaysian Meteorological Department (MetMalaysia) has issued a warning of heavy rain and thunderstorms in several areas nationwide until 7 pm today.

It said through its Twitter account today, the states involved Perlis; Kedah (Kubang Pasu, Baling, Kulim and Bandar Baharu); Penang (Seberang Perai Utara, Seberang Perai Tengah and Seberang Perai Selatan); and Perak (Kerian Larut, Matang, Selama, Kuala Kangsar, Kinta, Central Perak, Kampar, Lower Perak Batang Padang and Muallim).

Also included are Kelantan (Machang, Pasir Puteh, Kuala Krai and Gua Musang): Terengganu (Besut, Hulu Terengganu, Dungun and Kemaman); Pahang (Raub, Jerantut, Bentong, Kuantan and Rompin); Selangor; Kuala Lumpur; Putrajaya; and Negeri Sembilan (Seremban, Rembau and Tampin),” according to MetMalaysia’s announcement issued at 3.55 pm today.

Other states involved are Melaka, Johor (Tangkak, Segamat, Muar, Batu Pahat, Kluang, Mersing, Kulai, Kota Tinggi and Johor Bahru); Sarawak (Kuching, Serian Samarahan, Sri Aman, Betong, Sibu (Selangau), Mukah, Kapit (Belaga), Bintulu, Miri and Limbang); Sabah (Tenom, Kuala Penyu, Beaufort, Keningau dan Tambunan), Pantai Barat, Sandakan (Tongod, Telupid and Beluran) and Kudat (Kota Marudu); as well as Labuan. -Bernama