PM ucap tahniah kepada Michelle Yeoh

KUALA LUMPUR: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menzahirkan ucapan tahniah kepada Tan Sri Michelle Yeoh (gambar) atas kejayaannya muncul pelakon Malaysia pertama meraih trofi Pelakon Wanita Terbaik Muzikal/Komedi pada Anugerah Golden Globe di Los Angeles, Amerika Syarikat.

Dalam hantaran di laman Facebook, Anwar berharap pencapaian Michelle Yeoh itu memberi inspirasi kepada budayawan dan seniman tempatan untuk terus berkarya dan mencambah bakat kreatif lagi berkualiti.

“Saya utus tahniah buat tokoh budayawan dan seniwati Tan Sri Michelle Yeoh atas pencapaian tingkat tinggi dalam industri seni perfileman tatkala meraih trofi Pelakon Wanita Terbaik Muzikal/Komedi.

“Trofi masyhur Anugerah Golden Globe yang berjaya dirangkul Tan Sri Michelle ternyata membanggakan negara dan rakyat terutamanya peminat filem,” katanya.

Perdana Menteri berkata beliau juga akan menonton filem yang dibintangi Michelle Yeoh bertajuk ‘Everything Everywhere All at Once’ itu dalam masa terdekat.

Aktres berusia 60 tahun itu memenangi trofi Pelakon Wanita Terbaik Dalam Filem Muzikal atau Komedi menerusi lakonannya dalam filem Everything Everywhere All At Once, dua hari lepas (11 Jan).

Michelle Yeoh menewaskan calon lain termasuk Lesley Manville menerusi filem Mrs Harris Goes to Paris, Margot Robbie (Babylon), Anya Taylor-Joy (The Menu) dan Emma Thompson (Good Luck to You, Leo Grande). -Bernama