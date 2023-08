Yang Dipertuan Agong, Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah with Permaisuri Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah, Prime Minister Anwar Ibrahim wave during the 66th National Day celebrations in Malaysia’s administrative capital Putrajaya, on August 31, 2023. The country commemorates the independence of the Federation of Malaya from British rule in 1957. AMIRUL SYAFIQ THESUN