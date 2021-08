PUTRAJAYA: Following is the list of Ministers and Deputy Ministers announced by Prime Minister Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob (pix) here today.

International Trade and Industry Ministry

Senior Minister: Datuk Seri Mohamed Azmin Ali

Deputy Minister: Senator Datuk Lim Ban Hong

Defence Ministry

Senior Minister: Datuk Seri Hishammuddin Tun Hussein

Deputy Minister: Datuk Seri Ikhmal Hisham Abdul Aziz

Finance Ministry

Minister: Senator Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz

Deputy Minister I: Mohd Shahar Abdullah

Deputy Minister II: Yamani Hafez Musa

Works Ministry

Senior Minister: Datuk Seri Fadillah Yusof

Deputy Minister: Datuk Arthur Joseph Kurup

Education Ministry

Senior Minister: Senator Datuk Dr Mohd Radzi Jidin

Deputy Minister I: Senator Datuk Dr Mah Hang Soon

Deputy Minister II: Datuk Mohamad Alamin

Prime Minister’s Department (Economy)

Minister: Datuk Seri Mustapa Mohamed

Deputy Minister: Eddin Syazlee Shith

Prime Minister’s Department (Special Functions)

Minister: Datuk Dr Abdul Latiff Ahmad

Deputy Minister: Datuk Mastura Mohd Yazid

Prime Minister’s Department (Parliament and Law)

Minister: Datuk Seri Dr Wan Junaidi Tuanku Jaafar

Deputy Minister: Datuk Mas Ermieyati Samsuddin

Prime Minister’s Department (Religious Affairs)

Minister: Senator Idris Ahmad

Deputy Minister: Datuk Ahmad Marzuk Shaary

Prime Minister’s Department (Sabah and Sarawak Affairs)

Minister: Datuk Seri Dr Maximus Johnity Ongkili

Deputy Minister: Datuk Hanifah Hajar Taib

Transport Ministry

Minister: Datuk Seri Ir Dr Wee Ka Siong

Deputy Minister: Datuk Henry Sum Agong

Environment Ministry

Minister: Datuk Tuan Ibrahim Tuan Man

Deputy Minister: Datuk Dr Mansor Othman

Human Resource Ministry

Minister: Datuk Seri M. Saravanan

Deputy MInister: Datuk Awang Hashim

Federal Territories Ministry

Minister: Datuk Seri Shahidan Kassim

Deputy Minister: Datuk Seri Jalaluddin Alias

Woman and Family Ministry

Minister: Datuk Seri Rina Mohd Harun

Deputy Minister: Datuk Siti Zailah Mohd Yusoff

Higher Education Ministry

Minister: Datuk Dr Noraini Ahmad

Deputy Minister: Datuk Dr Ahmad Masrizal Muhammad

Energy and Natural Resources Ministry

Minister: Datuk Seri Takiyuddin Hassan

Deputy Minister: Datuk Ali Biju

Home Ministry

Minister: Datuk Seri Hamzah Zainuddin

Deputy Minister I: Datuk Seri Dr Ismail Mohamed Said

Deputy Minister II: Jonathan Yassin

Health Ministry

Minister: Khairy Jamaluddin

Deputy Minister I: Datuk Dr Noor Azmi Ghazali

Deputy Minister II: Datuk Aaron Ago Dagang

Agriculture and Food Industry Ministry

Minister: Datuk Seri Dr Ronald Kiandee

Deputy Minister I: Datuk Seri Ahmad Hamzah

Deputy Minister II: Dr Nik Muhammad Zawawi Salleh

Rural Development Ministry

Minister: Datuk Seri Mahdzir Khalid

Deputy Minister I: Datuk Abdul Rahman Mohamad

Deputy Minister II: Datuk Hasbi Habibollah

Foreign Ministry

Minister: Datuk Saifuddin Abdullah

Deputy Minister: Datuk Kamarudin Jaffar

Domestic Trade and Consumer Affairs Ministry

Minister: Datuk Alexander Nanta Linggi

Deputy Minister: Datuk Rosol Wahid

Communications and Multimedia Ministry

Minister: Tan Sri Annuar Musa

Deputy Minister: Datuk Zahidi Zainul Abidin

Housing and Local Government Ministry

Minister: Datuk Seri Reezal Merican Naina Merican

Deputy Minister: Datuk Seri Ismail Abd Mutalib

Science, Technology and Innovation Ministry

Minister: Datuk Seri Dr Adham Baba

Deputy Minister: Datuk Ahmad Amzad Mohamed @ Hashim

Entrepreneur Development and Cooperatives Ministry

Minister: Tan Sri Noh Omar

Deputy Minister: Muslimin Yahaya

Plantation Industries and Commodities Ministry

Minister: Datuk Zuraida Kamaruddin

Deputy Minister I: Datuk Seri Dr Wee Jeck Seng

Deputy Minister II: Willie Mongin

Tourism, Arts and Culture Ministry

Minister: Datuk Seri Nancy Shukri

Deputy Minister: Datuk Seri Dr R. Santhara Kumar

National Unity Ministry

Minister: Datuk Halimah Mohamed Sadique

Deputy Minister: Senator Wan Ahmad Fayshal Wan Ahmad Kamal

Youth and Sports Ministry

Minister: Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu

Deputy Minister: Senator Datuk Seri Ti Lian Ker

-Bernama