SEREMBAN: Parts of Seremban, Port Dickson, Rembau, Tampin and Jelebu will experience 24-hour water supply disruption starting at 8am tomorrow, according to Syarikat Air Negeri Sembilan Sdn Bhd (Sains).

Sains Head of Public Relations Norzita Ismail in a statement said the disruption was due to the removal and maintenance work of the pipeline at the state’s water treatment plants.

In Seremban, the areas affected are Taman Ulu Lalang, Kampung (Kg) Solok, Kg Ribu, Kg Sega Ulu, Sega Hilir, Jalan Kuala Sawah, Kuala Sawah estate, Kg Nyatoh, Rumah Rakyat Nyatoh, Kg Belangkan, Industri Nilam Ribu, Taman Bandar Ekar, Rantau town, Kg Takau, Kg Pening, Kg Kancong, Taman Rantau, Jalan Air Kuning, Taman Permata, Kg Siliau Hulu, Kg Siliau Hilir, Ladang Siliau, Kg Sungai Sendayan, Taman Pinggiran Senawang, Sekolah Datuk Abdul Razak, RTM, GMP factory, Senawang rest and service area and Senawang Perdana.

Also affected are the Golf & Country Club, PD Perdana, Desa Lagun Resort, whole areas including army camps in Batu 4 and Batu 5 Jalan Pantai, Selesa Beach Resort, Tanjung Tuan Resort, Bayu Beach Resort, Seri Malaysia Hotel, Avillion Hotel, Risda Hotel, Cabot factory, Corus Hotel, Sunshine Bay Hotel, Sekolah Menengah Kebangsaan (SMK) Datuk Haji Abdul Samad, Petron Refinery, Shell Refinery (Line 1&2), Haemodialysis Centre Jln Pantai, the whole areas of PD Water Front and PD town.

Tuanku Jaafar Power Station, Leparis Hotel, Health Clinic (old Hospital), Seafront Hotel, Lexis Hotel, Glory Beach Resort, Grandpa Hotel, Segar Square, whole area of Lukut town to Spring Hill, Jimah Power Plant, Escort Estate, Kg Sawah Sunggala, Sunggala town, Taman Sirusa Jaya, Kg Baru Sirusa, Jalan Sua Betong, Taman Desa PD, Kg Barisan, Air Kuning to Tampin Linggi, Kg Bagan Pinang, Taman PD Utama, Taman Raja Zainal, Taman Too Kee Kah and transit quarters will also be affected.

The water supply disruption will also affect Jalan Shell Refinery, Happy Garden, Batu 1 Jalan Pantai, Kg Chokra, Taman Muhibah, Taman Puteri, Kg Arab, Taman PD Akasia, Kg Air Meleleh, Kg Gelam, Taman PD Tropika, Taman Sri Mawar, Jalan Bypass, Kg Paya, Tanjung Gemok, Taman Kiara, Taman Sri Intan, Taman Ria, Taman Negeri Lama and Baru, Taman Pantai Mas, Kg Kuala Lukut, Taman Sentosa Lama and Baru, Taman PD Jaya, Taman Naga, Taman Indah Baru, Taman Bandar Baru, Taman Indah Wang, Taman Aman, Taman Bukit Tinggi, Lukut people’s housing, Taman Lukut, Taman Desaru, Sri Parit, Taman Indah Jaya, Lukut Indah industrial area, Taman Wawasan, Taman Jaya, Taman Tun Sambathan, whole areas of Batu 6 and Batu 7 Jalan Seremban right to Simpang Siliau from Bukit Palong juncture, Bukit Palong industrial area, Taman Lukut Makmur, Taman D’Pinggiran Kota, Taman D’Ambang Kota, Jimah Estate, Kampung Cina Site C Tanah Merah, Taman Jimah Jaya, Tanah Merah Site C, whole area of Bukit Pelandok and Chuah.

In Rembau, the areas affected are Kg Sri Kendong, Rumah Rakyat Sri Kendong, Kg Lama Kendong, Kg Baru Kendong, Kg Padang Lebar Kota, Rumah Rakyat Kota Fasa 1 & 2, Kg Chik Tamby, Kg Gadong, Ulu Pari, PLKN camp, Gadong rural clinic, Sek. Men. Agama Hj. Mohd Yatim, Kg Seberang Paya, Kg Batang Nyamor, Kg Tengah Chengkau Ulu, Kg Chengkau Ulu Seberang, Kg Baru Chengkau Ulu, Kg Jeram, Legung Jaya, Taman Sri Kota, Taman Gadong, Kg Bkt. Keledang, Kota town, Legung Ulu, Legung Hilir, Semelenggang, Kg Agam, Rumah Rakyat Astana Raja, Kg Air Melintang, Taman Azizah, Kg Solok Astana Raja, Kg Semerbok dan Kg Batang Merbok.

In Tampin, the water supply disruption will affect Kg Anak Air Durian Daun, Kg Pondoi, Kg Keru, Kg Ulu Yuh, Taman Repah Baru, Taman Desa Permai, Taman Gunung Mas, Kg Repah, Rumah Rakyat Repah, Tampin Hospital, Repah Commercial Centre, Repah small industry area, Kg Baru Tampin, Taman Bahagia Tampin, Kg Tampin Tengah, Taman Tampin, Kg Dusun Tampin, Jalan Gemas, Taman Bukit Tampin, Taman Sri Belian, Taman Woon, Taman Sri Intan, Tampin police quarters, Jln. Seremban, Kg Chenderam, Kg Kolam Air, Taman Rasa Sayang, Taman Ametis, Taman Jaya, Taman Suria, Taman Bunga Raya, Taman Regent, Taman Gemencheh Baru, Taman Bukit Gemencheh, Taman Batang Melaka and Batang Melaka town.

In Jelebu, the whole area of Ulu Klawang, Kuala Klawang town, Jelebu Hospital, Ulu Jelebu, Peradong, Petaseh, Kerangai and Petaling town will be affected.

“The water supply will be restored in stages after 8am on Wednesday. However, certain high-lying areas would experience longer restoration period,” Norzita said.

Customers who are in need of assistance can contact Sains at toll-free line 1-800-88-6982. — Bernama