PETALING JAYA: Four candidates are set to battle it out for Bagan Datuk parliamentary seat.

Barisan Nasional (BN) chairman Datuk Seri Dr Ahmad Zahid Hamidi will face Dr Muhammad Faiz Na’aman (PN), Datuk Seri Shamsul Iskandar Mohd Akin (PH) and Tawfik Ismail (independent), NST reports.