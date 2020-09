KOTA KINABALU: The following are Parti Warisan Sabah (Warisan) Plus candidates to be fielded in the State Sabah Election later this month as announced by Warisan president Datuk Seri Mohd Shafie Apdal (pix).

1.Banggi - Mohammad Mohamarin

2.Pitas - Sh Azman Sh Along

3.Tanjong Kapor - Chong Chen Bin

4.Bandau - Majamis Timbong

5.Pintasan - Mohd Safian Saludin

6.Usukan - Abd Bahtrin@Abdul Bakhrin Mohd Yusof

7.Sulaman - Datuk Aliasgar Basri

8.Pantai Dalit - Utoh@Rakam Sijim

9.Karambunai - Ahmad Jais Otong

10.Darau - Azhar Matusin

11.Likas - Tan Lee Fatt

12.Luyang - Phoong Jin Zhe

13.Tanjung Aru - Wong Hong Jun @ Datuk Junz Wong

14.Petagas - Awang Ahmad Shah

15.Tanjung Keramat - Rosday@Rosdy Wasli

16.Kapayan - Jannie Lasimbang

17.Moyog - Datuk Darell Leiking

18.Limbahau - Datuk Juil Nuatim

19.Kawang - Musli Sapan@Mushafien

20.Pantai Manis - Datuk Ir Yahiya Awang Kahar

21.Bongawan - Dr Daud Yusof

22.Membakut - Dr Mohd Kamarudin Abd Hamid

23.Lumadan - Ag ku Zaidi Pg Wahab

24.Sindumin - Datuk Dr Yusoff Yacob

25.Kundasang - Siriman @ Mohd Fazid Basir

26.Karanaan - Awasi Ganie@Yasin Abdul Ghani

27.Bingkor - Odom@Peter Dhoms Saili @Soili

28.Liawan - Rasinin Koutis@Kautis

29.Melalap - Datuk Peter Anthony

30.Tulid - Mudi Dubing

31.Sugut - Norsabrina Japar

32.Gum-Gum - Arunarnsin Taib

33.Sungai Manila - Dr Mahmud Sudin

34.Sungai Sibuga - Datuk Armani Mahiruddin

35.Sekong - Alias Sani

36.Karamunting - Hiew Vun Zin@George Hiew

37.Elopura - Chong Ket Kiun

38.Tanjong Papat - Poon Ming Fung @ Frankie Poon

39.Lamag - Mohd Ismail Ayob

40.Sukau - Amrah Liwangsa

41.Tungku - Assafal P Alian

42.Segama - Datuk Mohamaddin Ketapi

43.Silam - Dumi Pg Masdal

44.Kunak - Norazlinah Arif

45.Sulabayan - Datuk Dr Jaujan Sambakong

46.Senallang - Datuk Seri Mohd Shafie Apdal

47.Bugaya - Manis Muka Mohd Darah

48.Balung - Andi Rus Diana Andi Paladjareng

49.Apas - Datuk Amrullah Kamal

50.Sri Tanjong - Justin Wong Yung Bin

51.Kukusan - Rina Jainal

52.Tanjung Batu - Mohd Afsar Abdul Latif

53.Merotai - Sarifuddin Hata

54.Sebatik - Hassan A Gani Pg Amir

List of United Progressive Kinabalu Organisation (UPKO) candidates:

1.Bengkoka - Junsim Rumunzing

2.Tandek - Padis Majingkin

3.Kadamaian - Datuk Ewon Benedick

4.Kiulu - Datuk Seri Madius Tangau

5.Kuala Penyu - Nelson W Angang

6.Paginatan - Georgina L.George

7.Tambunan - Datuk Dr Nayan Yambu@Laurentius

8.Kemabong - Datuk Dr Lucas Umbul

9.Nabawan - Albert Aguir

10.Telupid - Felix Joseph Sitin

11.Labuk - Dennis Tweening Rantau

12.Kuamut - Benson Inggam-Bernama