MCA’s list of candidates for GE15

KUALA LUMPUR: Following is the list of MCA’s candidates who will be contesting for Parliamentary seats in the 15th General Election:

Kedah

P.009 Alor Star - Tan Chee Hiong

Penang

P.043 Bagan - Tan Chuan Hong

P.045 Bukit Mertajam - Tan Yang Pang

P.046 Batu Kawan - Tan Lee Huat

P.049 Tanjong- Tan Kim Nee

P.051 Bukit Gelugor - Wong Chin Chong

P.052 Bayan Baru - Saw Yee Fung

Perak

P.060 Taiping- Neow Choo Seong

P.064 Ipoh Timor - Ng Kai Cheong

P.065 Ipoh Barat - Low Guo Nan

P.066 Batu Gajah - Teoh Chin Chong

P.068 Beruas - Ding Siew Chee

P.070 Kampar - Datuk Lee Chee Leong

P.071 Gopeng - Ting Zhao Song

P.077 Tanjong Malim - Senator Datuk Dr Mah Hang Soon

Pahang

P.080 Raub - Datuk Chong Sin Woon

P.082 Indera Mahkota - Quek Tai Seong

P.089 Bentong - Tan Sri Liow Tiong Lai

Selangor

P.097 Selayang - Chan Wun Hoong

P.099 Ampang - Ivone Low Yi Wen

P.102 Bangi - Hoh Hee Lee

P.104 Subang - Kow Cheong Wei

P.105 Petaling Jaya - Chew Hian Tat

P.106 Damansara- Tan Gim Tuan

P.110 Klang - Tee Hooi Ling

Federal Territories

P115 Batu - Datuk Seri Yew Teong Look

P.117 Segambut - Daniel Ling Sia Chin

P.120 Bukit Bintang - Tan Teik Peng

P.122 Seputeh - Lee Kah Hing

P.123 Cheras - Chong Yew Chuan

P.124 Bandar Tun Razak - Datuk Chew Yin Keen

Negeri Sembilan

P.128 Seremban - Wong Yin Ting

P.130 Rasah - Ng Kian Nam

Melaka

P.136 Tangga Batu - Senator Datuk Lim Ban Hong

P.138 Kota Melaka - Kon Qi Yao

Johor

P.142 Labis - Datuk Chua Tee Yong

P.145 Bakri - Lee Ching Yong

P.148 Ayer Hitam - Datuk Seri Dr Wee Ka Siong

P.152 Kluang - Gan Ping Shou @ Gan Ping Sieu

P.158 Tebrau - Datuk Wong Siaw Ting

P.162 Iskandar Puteri- Teoh Sew Hock

P.163 Kulai - Chua Jian Boon

P.165 Tanjong Piai - Datuk Seri Wee Jeck Seng

