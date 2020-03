Netizens swarm Health Ministry’s FB to demand locations where Covid-19 patients visited

PETALING JAYA: Facebook page Tentera Troll Kebangsaan Malaysia (TTKM) continued its campaign demanding the Health Ministry to reveal locations where Covid-19 patients visited.

Stating that it is an extremely common practice for the Health Ministries’ of other countries to do so, TTKM demanded its followers to spam Malaysia’s Health Ministry with the following message:

“Kepada Menteri Kesihatan yang baharu, YB Dato’ Sri Dr Adham bin Baba

Gelombang kedua Covid-19 semakin membimbangkan. Terkini sudah 117 kes direkodkan di Malaysia.

Kami mendesak supaya jejak pesakit Covid-19 didedahkan kepada umum seperti kebiasaan yang dilakukan oleh kementerian kesihatan di negara-negara lain.

Lihat sahaja bagaimana terperincinya laporan jejak pesakit covid-19 dilakukan oleh kementerian kesihatan negara jiran, Singapura.

Kami rakyat berhak tahu lokasi-lokasi yang dilawati pesakit tersebut supaya rakyat dapat mengambil langkah-langkah berjaga-jaga.

Selain itu, ia juga akan memudahkan contact tracing dan self quarantine kepada sesiapa yang pernah melawati lokasi jejak pesakit.

Dan sudah tentu paling penting, ia akan mengurangkan panik rakyat kerana terlalu banyak berita palsu mengenai lokasi yang telah dilawati pesakit terbabit.

Sekian,

Rakyat prihatin.

(sila Copy dan paste di ruang komen laman facebook KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA dan laman FB menteri DR ADHAM BABA)”

A visit to the Health Ministry’s Facebook page revealed that followers of TTKM are indeed posting comments with the mentioned demand.