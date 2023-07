State polls: List oF PN candidates for Penang

GEORGE TOWN: Following is the list of Perikatan Nasional (PN) candidates for 40 constituencies in the Penang state elections on August 12.

The upcoming state elections will also involve Selangor, Negeri Sembilan, Kedah, Terengganu and Kelantan with nominations to be held on July 29.

PENANG (40 Constituencies)

N1 Penaga - Mohd Yusni Mat Piah (PAS)

N2 Bertam - Khaliq Mehtab Mohd Isyaq (Bersatu)

N3 Pinang Tunggal - Bukhori Ghazali (PAS)

N4 Permatang Berangan - Mohd Sobri Salleh (PAS)

N5 Sungai Dua - Muhammad Fauzi Yusof (PAS)

N6 Telok Ayer Tawar - Azmi Alang (Bersatu)

N7 Sungai Puyu - Teoh Chin Siang (PAS-DHPP)

N8 Bagan Jermal - Ong Chuan Jin (Bersatu-Bersekutu)

N9 Bagan Dalam - Jayaraman K Kunchu Kannu (PAS-DHPP)

N10 Seberang Jaya - Izhar Shah Arif Shah (Bersatu)

N11 Permatang Pasir - Amir Hamzah Abdul Hashim @ Md Hashim (PAS)

N12 Penanti - Zulkefli Bakar (Bersatu)

N13 Berapit - Lee Kok Keong (Gerakan)

N14 Machang Bubuk - Tan Hum Wei (Gerakan)

N15 Padang Lalang - Suresh Devaraj Naidu (Bersatu-Bersekutu)

N16 Perai - Sivasuntaram Rajalinggam (Gerakan)

N17 Bukit Tengah - Baljit Singh Jigiri Singh (Gerakan)

N18 Bukit Tambun - Tan Gia Wei (Gerakan)

N19 Jawi - Koh Tien Yew (PAS-DHPP)

N20 Sungai Bakap - Nor Zamri Latiff (PAS)

N21 Sungai Acheh - Zulkifli Ibrahim (Bersatu)

N22 Tanjong Bunga - Hng Chee Wey (Gerakan)

N23 Air Putih - Kong Cheng Ann (Gerakan)

N24 Kebun Bunga - Tan Zhen Zune (Gerakan)

N25 Pulau Tikus - Tang Ching Sern (Gerakan)

N26 Padang Kota - H’ng Khoon Leng (Gerakan)

N27 Pengkalan Kota - Suthakaran Subramaniam (Gerakan)

N28 Komtar - Cheah Kim Huat (Bersatu-Bersekutu)

N29 Datok Keramat - Heng See Lin (Gerakan)

N30 Sungai Pinang - Ng Fook On (Gerakan)

N31 Batu Lancang - Mohd Aswaad Jaafar (Gerakan)

N32 Seri Delima - Mohan Apparoo (Bersatu-Bersekutu)

N33 Air Itam - Cheang Chee Gooi (Gerakan)

N34 Paya Terubong - Ooi Ghee Un (Gerakan)

N35 Batu Uban - Mok Kok On (Gerakan)

N36 Pantai Jerejak - Oh Tong Keong (Gerakan)

N37 Batu Maung - Azahari Aris (Bersatu)

N38 Bayan Lepas - Dominic Lau Hoe Chai

N39 Pulau Betong - Mohamad Shukor Zakariah (PAS)

N40 Telok Bahang - Muhamad Kasim (Bersatu)

- Bernama