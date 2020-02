PETALING JAYA: Water disruption is expected to hit 57 areas in Gombak today.

Air Selangor in a statement said this is due to a burst pipe at the Hulu Kelang pump house, which occurred at 5.15am today.

“Air Selangor is actively engaged in the repair of the pipeline and is expecting restoration works to be completed by 6.30pm today,“ read the statement.

Air Selangor said it has activated the Emergency Action Plan (ERP) to intensify assistance to customers affected by the incident through the mobilisation of water trucks with priority given to consumers and critical premises and emergencies including hospitals.

The areas affected are :-

- AEON big ampang

- Tasek Tambahan Tmn Permai Jaya Ampang

-Ampang Waterfront

- Kuala Ampang

- Taman Perwira Ampang

- Aparment Mesra Prima

- Tinjani Ukay Tmn Pinggiran Ukay

- Apartement Mesra Ria

- Taman Ampang Indah

- Taman Rasmi Jaya

- Apartment Mesra Villa

- Taman Ampang Jaya

- Taman Sering Ukay

- Bandar Baru Ampang

- Taman Ampang Utama

- Taman Sri Ampang

- Bukit Madona

- Hulu Kelang

- Taman Beverly Height

- Taman Sri Baru Ampang

- Hill Side Estate

- Taman Bukit Ampang Tmn Sri Bayu Ampang

- Hotel Flamingo

- Taman Bukit Indah

- Taman Sri Merdeka

- Kg Ampang Campuran

- Taman Bukit Jubina

- Taman Sri Ukay

- Kg Ampang Indah

- Taman Bukit Mulia

- Taman Tar

- Kg Baru Ampang

- Taman Dagang Permai

- Taman TTDI Jaya

- Bukit Indah

- Kg Dato Mufti

- Taman DAR

- Taman Uda Jaya

- Kg Indah Permai

- Taman Fairuza Ampang

- Taman Ukay Height

- Kg Melayu Ampang

- Taman Grandview Ampang

- Taman Ukay Seraya

- Kg Muhibah Ampang

- Taman Halaman Kesuma

- Taman Ukay Tropika

- Kg Pasir Tmn Hill View

- Tmn Villa Sri Ukay

- Kg Sg Sering

- Taman Kelab Ukay

- Taman Watan

- Kg Tasik Permai

- Taman Kosas Ukay Bestari