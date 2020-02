SEREMBAN: Consumers in several areas in Port Dickson, Rembau, Seremban and Jelebu will face a 24-hour disruption in their water supply from 8am on Feb 25.

Syarikat Air Negeri Sembilan Sdn Bhd (Sains) public relations chief Norzita Ismail said the water supply disruption until 8am the following day was due to maintenance work at a plant.

She said that in Port Dickson, the areas to be affected are Kampung Pengkalan Durian Linggi; Rumah Rakyat Pengkalan Durian (Phase 1 and 2); Taman Linggi; Tampin Linggi area; whole area of Linggi; Rumah Rakyat Permatang Pasir; Kampung Permatang Pasir Linggi; Tarzan Estet; Felcra Air Hitam Sengkang; Pengkalan Kempas area; Batu 18, 19, 20, 21 and 22 Pengkalan Kempas; Kampung Tanjung Agas; Kampung Sungai Raya; Bukit Tembok area; Taman Sengkang; whole area of Pekan and Kampung Pasir Panjang.

Kampung Orang Asli Bukit Kepong; Batu 15 Pasir Panjang until Batu 12 Jalan Pantai; Kampung Telok Pelanduk; Taman Peranginan Mutiara; Taman Green View; Batu 11 Jalan Pantai; Hibiscus Hotel; Banglo Mawar; Kampung Segenting; Batu 10 Jalan Pantai; Segenting Camp; Blue Lagoon Hotel and PLKN Camp, Permaisuri Resort; Ilham Hotel; Pengaman Camp; whole area of Batu 9 Jalan Pantai; Thistle Hotel; Taman Bunga Kertas 1 and 2; Taman Anika; Taman Orkid; Politeknik Port Dickson; Sekolah Agama Telok Kemang; Taman Politeknik; Sunrise Village Resort; Lembaga Getah; Bougainvilla Resort; Beach Point Motel; Sri Bulan Condominium.

Laguna Resort; Cocobay Resort; Ocean View Resort; Taman Intan Perdana (Phase 1, 2 and 3); Taman Bukit Perdana; Sri Ratu Hotel and Spa; Mesra Hotel; whole area of Telok Kemang; Sri Intan Condominium; Kemang Indah Condominium; PD Marina Hotel; Batu 8 and Batu 7 Jalan Pantai and Batu 6 Jalan Pantai.

Other areas are part of Kampung Sawah Sunggala; Sunggala Gateway; Taman Sirusa Jaya; Kolej Jururawat; Port Dickson Hospital; Marina Crecent; Avillion Admiral Marina; Perumahan Tentera Batu 5 Jalan Pantai; Kem Tentera Batu 5 Jalan Pantai; Desa Lagun Resort; Regency Tanjung Tuan Beach Resort; The Grand Beach Resort; Bayu Beach Resort and part of Batu 4 Jalan Pantai area.

In Rembau, the areas to be affected are Exevalley Orchid Park; Jalan Kekwa; Kampung Delima; Jalan Melur; Kampung Kundur Hilir; Kolej Kemahiran Tinggi Mara; Jalan Kampung Kundur Tengah; Sekolah Menengah Sains Kundur; Jalan Tanjung Semut 2; Desa Permai Kundur; Jalan Lebai Daim; Jalan Pelebar Dalam; Jalan Masjid Lama; Jalan Semerah Padi; Jalan Kasturi; Jalan Anak Air Jerneh; Jalan Balai Panjang; Jalan Solok Kelemak; Jalan Datuk Laksamana; Simpang Kolam Bukit Kunyit 1 to Lubuk Cina and Simpang Kolam Bukit Kunyit 2 to Kundur.

Ladang Bukit Bertam; Kampung Bukit Bertam; Jalan Batu Berendam; Kampung Sungai Timun Dalam; Kampung Sungai Timun Luar; Rumah Rakyat Lubuk Cina Phase 1 and 2; Dataran Lubuk Cina; Jalan Semin Indah; Panchang 1, 4, 5, 6, 7 and 8 Kampung Baru Semin; Ladang Sungai Baru; Pasar Lubuk Cina; Kampung Nerabai; Jalan Hulu Nerabai; Jalan Perigi Batu; Jalan Harimau Terjun; Kampung Titian Bintangor; Jalan Batu Berdinding; Paya Mengantuk; Jalan Mesin Kelompok; PLKN; Jalan Limau Kambing; Jalan Solok Kelubi; Jalan Kuala Dadih; Jalan Kasim Sifat; Kampung Semerbok; Kampung Batang Merbok; Jalan Kuala Merbok; Kampung Baru Semerbok; Jalan Sungai Serai Semerbok and Jalan Padang Kerbau Semerbok.

In Seremban, the areas cover the whole of Mantin; Lenggeng; Broga Pajam; whole of Nilai Perdana; Mayang Sari; whole of Kuarters KLIA; Kampung Jijan; Kampung Kubang; Kampung Tanjung; Flat Pajam; Citra Hill Phase 1 and 2; Industri Pajam; Nada Alam; whole of Batang Benar; Rumah Rakyat Batang Benar; Apartment Bukit Inai; Taman Dahlia; Taman Melur; Sungai Mahang; whole of Taman Semarak 1 and 2; Industri Semarak 2; whole of Nilai Industrial area; Arab Malaysian Nilai 3; Nilai Impian and Taman Desa Jati.

Nilai Spring; Pekan Nilai; Taman Ban Aik; Taman Rose Merah; Rumah Rakyat Nilai; Industri Arab Malaysian; Taman Desa Ria; Taman Desa Saga; Taman Teratai Nilai 7; Industri Nilai 7; Nilai Impian; whole of Bandar Baru Nilai; Taman Desa Indah; Impian Resident; Desa Jasmin; whole of Desa Cempaka 1, 2 and 3; Desa Kasurina; USIM; Desa Kasia; Desa College; Nilai Medical Centre; Desa Anggerik; Kota Sri Emas; Kampung Felda LBJ; Eco Park Enstek industrial area; whole of Bandar Pendidikan Enstek; Gadong Jaya; Jalan Labu from Batu 10 to 14; Kampung Kondok; Kampung Labu Hilir; Taman Dato Shahruddin; Kampung Pulau, Kampung Lambar; Kampung Batu 10 Labu; Felda Sendayan; Jimah Baru; Jimah Lama Port Dickson; Gadong Phase 1 to 4; Taman Gadong Putra; whole of Kampung Gadong SC; Nusari Bayu; Hijayu; Bandar Sri Sendayan; Sendayan Indah; Bukit Sendayan and surrounding areas.

In Jelebu, the areas to be affected are Kampung Semarak Singkong; Taman Nagamas; Taman Titi; Taman Sri Jelebu; Taman Bukit Kempas; Taman Sri Kenaboi; Pekan Baru; Maktab Rendah Sains Mara; Ladang Jelebu; Taman Chempedak; Taman Teja; Taman PDRM; Taman Angsana; Taman Jati; Taman Irama; Taman Mahogani; Kolej Vokasional Kuala Klawang; Kolej Komuniti; Seperi Hilir; Seperi Tengah and Seperi Hulu.

Water supply is expected to be restored in stages during the period.

Consumers in need of services on that day can contact the toll-free line at 1-800-88-6982. - Bernama