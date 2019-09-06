Japanese film fest on in Klang Valley

Freddie Mercury is seen in this undated still image, in an unknown location. Simon Fowler/Mercury Songs Ltd/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT. FOR EDITORIAL USE ONLY IN REPORTING THE GLOBAL ANNOUNCEMENT RELATING TO THE LAUNCH OF THE FREDDIE MERCURY - LOVE ME LIKE THERE’S NO TOMORROW VIDEO FOR AIDS AWARENESS. NO NEW USES AFTER 2359 GMT ON DECEMBER 31, 2019. IMAGES MUST BE USED IN THEIR ENTIRETY - NO CROPPING OR OTHER MODIFICATIONS. NO RESALES, NO ARCHIVES.