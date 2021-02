Feb 13 (OPTA) - summaries from the 6 Nations matches on Saturday England (20) 41 Tries: Hill (13), Watson (25,49), May (40), Willis (60), Daly (67) Conversions: Farrell (26,49,61,68) Penalties: Farrell (8) Italy (8) 18 Tries: Ioane (2), Allan (65) Conversions: Allan (66) Penalties: Garbisi (19,43) Referee: Mike Adamson ......................................................................... Sunday, February 14 fixtures (GMT) Ireland v France (15:00)