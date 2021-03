6 Nations Wales v England Line ups

Feb 27 (OPTA) - Line-ups for the 6 Nations match between Wales and England on Saturday Wales: 15-Liam Williams, 14-Louis Rees-Zammit, 13-George North, 12-Jonathan Davies, 11-Josh Adams, 10-Dan Biggar, 9-Kieran Hardy, 1-Wyn Jones, 2-Ken Owens, 3-Tomas Francis, 4-Adam Beard, 5-Alun Wyn Jones, 6-Josh Navidi, 7-Justin Tipuric, 8-Taulupe Faletau Replacements: 16-Elliot Dee, 17-Rhodri Jones, 18-Leon Brown, 19-Cory Hill, 20-James Botham, 21-Gareth Davies, 22-Callum Sheedy, 23-Willis Halaholo England: 15-Elliot Daly, 14-Anthony Watson, 13-Henry Slade, 12-Owen Farrell, 11-Jonny May, 10-George Ford, 9-Ben Youngs, 1-Mako Vunipola, 2-Jamie George, 3-Kyle Sinckler, 4-Maro Itoje, 5-Jonny Hill, 6-Mark Wilson, 7-Tom Curry, 8-Billy Vunipola Replacements: 16-Luke Cowan-Dickie, 17-Ellis Genge, 18-Will Stuart, 19-Charlie Ewels, 20-George Martin, 21-Ben Earl, 22-Dan Robson, 23-Max Malins Referee: Pascal Gauzère