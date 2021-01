Jan 3 (OPTA) - Summaries for the A-League on Sunday (start times are AEDT) Macarthur (0) 0 Yellow card: Derbyshire 32 Subs used: Beñat 46 (Susaeta), Hollman 46 (Najjar), Lachlan Rose 61 (Puyo), Liam Rose 62 (Jovanović), Ruhs 76 (Franjić) Central Coast Mariners (1) 2 Scorers: D. De Silva 35, J. Smylie 89 Yellow card: Kuol 46, Simon 68 Subs used: Bouman 46 (Kuol), Miller 46 (Nigro), Casella 64 (De Silva), Smylie 76 (Simon), Balard 92 (Nisbet) Attendance: 4,538 Referee: Daniel Elder ................................................................. Adelaide United (0) 2 Scorers: T. Jurić 66, S. Mauk 76 Yellow card: Jakobsen 48, Jurić 67 Subs used: Marrone 36 (Strain), Niyongabire 71 (Dukuly), Toure 71 (Jurić), Yengi 82 (Halloran), Konstandopoulos 83 (Mauk) Melbourne City (0) 0 Yellow card: Metcalfe 19, Jamieson 55, Jamieson 65 (2nd) Subs used: Galloway 54 (Tilio), Colakovski 68 (Berenguer), Gomulka 83 (Noone), Tsubaki 84 (O'Neill) Attendance: 10,106 Referee: Alireza Faghani ................................................................. Wednesday, January 6 fixtures (AEDT/GMT) Western United v Macarthur (1900/0800)-postponed Friday, January 8 fixtures (AEDT/GMT) Melbourne City v Newcastle Jets (1900/0800)-postponed Newcastle Jets v Western Sydney Wanderers (1905/0805)