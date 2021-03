A-League Summaries

Feb 27 (OPTA) - Summaries for the A-League on Saturday (start times are AEDT) Western Sydney Wanderers (0) 2 Scorers: B. Kamau 61, M. Duke 90 Yellow card: Gordon 57 Subs used: Duke 57 (Yeboah), Aquilina 57 (Russell), Kamau 57 (Müller), Ibini-Isei 71 (Cox), Troisi 75 (Wilmering) Adelaide United (2) 3 Scorers: C. Goodwin 2, S. Mauk 44, M. Toure 82 Yellow card: Caletti 58, Smith 82 Subs used: Cavallo 67 (Caletti), Toure 72 (Goodwin), Niyongabire 73 (Yengi), Abetew 82 (Smith) Attendance: 8,456 Referee: Adam Kersey ................................................................. Western Sydney Wanderers postponed Central Coast Mariners ................................................................. Melbourne Victory (1) 3 Scorers: C. McManaman 21, J. Butterfield 62, R. Gestede 82 Yellow card: Kruse 27, Roux 45, Brimmer 70 Subs used: Lawrie-Lattanzio 60 (Kirdar), Bello 68 (Broxham), Kamsoba 89 (McManaman) Western United (1) 4 Scorers: Víctor Sánchez 42, B. Berisha 53, B. Berisha 58, Víctor Sánchez 90+5 Yellow card: Víctor Sánchez 12, Imai 31, Uskok 50, Uskok 64 (2nd), Vujica 72, Milanovic 85, Skotadis 94 Subs used: Vujica 68 (Guarrotxena), Wales 73 (Pierias), Skotadis 83 (Luštica), Milanovic 84 (Pain) Attendance: 7,190 Referee: Ben Abraham ................................................................. Sunday, February 28 fixtures (AEDT/GMT) Sydney v Macarthur (1605/0505) Newcastle Jets v Wellington Phoenix (1810/0710) Monday, March 1 fixtures (AEDT/GMT) Newcastle Jets v Brisbane Roar (1900/0800)-postponed Tuesday, March 2 fixtures (AEDT/GMT) Western Sydney Wanderers v Melbourne City (1905/0805) Perth Glory v Central Coast Mariners (2120/1020)