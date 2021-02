A-League Summaries

Feb 24 (OPTA) - Summaries for the A-League on Wednesday (start times are AEDT) Melbourne Victory (1) 2 Scorers: R. Gestede 45+3, R. Gestede 49 Yellow card: Broxham 34, Shotton 37, Markovic 55, Anderson 62 Subs used: Anderson 5 (Ryan), Butterfield 24 (Rojas), Bello 46 (Shotton), Barnett 73 (McManaman), Lawrie-Lattanzio 73 (Gestede) Wellington Phoenix (0) 0 Yellow card: Muratovic 18, McGarry 25, Fenton 51 Subs used: Lewis 50 (Muratovic), Ngoy 75 (Piscopo) Referee: Shaun Evans ................................................................. Adelaide United postponed Western United ................................................................. Friday, February 26 fixtures (AEDT/GMT) Melbourne City v Brisbane Roar (1905/0805)-postponed Perth Glory v Brisbane Roar (2105/1005) Saturday, February 27 fixtures (AEDT/GMT) Western Sydney Wanderers v Adelaide United (1705/0605) Western Sydney Wanderers v Central Coast Mariners (1705/0605)-postponed Melbourne Victory v Western United (1910/0810) Perth Glory v Western United (2120/1020)-postponed Sunday, February 28 fixtures (AEDT/GMT) Sydney v Macarthur (1605/0505) Newcastle Jets v Wellington Phoenix (1810/0710) Monday, March 1 fixtures (AEDT/GMT) Newcastle Jets v Brisbane Roar (1900/0800)-postponed