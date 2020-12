AFC Champions League Summaries

Dec 10 (OPTA) - Summaries for the AFC Champions League on Thursday (start times are GMT) Quarter-finals ................................................................. Ulsan (2) 2 Scorers: Junior Negao 21pen, Junior Negao 42 Yellow card: Lee Keun-Ho 2, Kim Tae-Hwan 55 Subs used: Kim In-Sung 40 (Lee Sang-Heon), Seol Young-Woo 70 (Lee Keun-Ho), Sin Jin-Ho 70 (Lee Chung-Yong), Jung Seung-Hyun 81 (Yoon Bit-Garam), Johnsen 82 (Junior Negao) Beijing Guoan (0) 0 Yellow card: Kim Min-Jae 20, Wang Gang 57 Subs used: Zhang Yuning 63 (Chi Zhongguo), Li Ke 63 (Fernando), Yu Dabao 79 (Alan), Yang Fan 88 (Wang Gang) Referee: Mohamed Abdulla Hassan Mohd ................................................................. Vissel Kobe (14:00) Suwon Bluewings ................................................................. Sunday, December 13 fixtures (GMT) v (1000)