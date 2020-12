Dec 13 (OPTA) - Summaries for the AFC Champions League on Sunday (start times are GMT) Semi-finals ................................................................. Ulsan (0) 2 Scorers: B. Johnsen 81, Junior Negao 119pen Yellow card: Koh Myong-Jin 27, Kim In-Sung 97, Jung Seung-Hyun 104 Subs used: Lee Keun-Ho 46 (Koh Myong-Jin), Kim Tae-Hwan 55 (Jeong Dong-Ho), Johnsen 55 (Lee Chung-Yong), Hong Chul 63 (Park Joo-Ho), Jung Seung-Hyun 68 (Kim Ki-Hee), Won Du-jae 96 (Sin Jin-Ho) Vissel Kobe (0) 1 Scorers: H. Yamaguchi 52 Yellow card: Yamakawa 54, Sasaki 96 Subs used: Sasaki 65 (Nishi), Fujitani 82 (Yasui), Tanaka 110 (Goke), Fujimoto 120 (Yamakawa) At full time: 1-1 After extra time: 2-1 Referee: Nawaf Abdulla Ghayyath Shukralla .................................................................