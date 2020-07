ATP Tour Rankings

Jul 6 (OPTA) - Rankings from the ATP Tour singles Rank Points 1 Novak Djokovic (SRB) 10,220 2 Rafael Nadal (ESP) 9,850 3 Dominic Thiem (AUT) 7,045 4 Roger Federer (SUI) 6,630 5 Daniil Medvedev (RUS) 5,890 6 Stefanos Tsitsipas (GRE) 4,745 7 Alexander Zverev (GER) 3,630 8 Matteo Berrettini (ITA) 2,860 9 Gael Monfils (FRA) 2,860 10 David Goffin (BEL) 2,555 11 Fabio Fognini (ITA) 2,400 12 Roberto Bautista Agut (ESP) 2,360 13 Diego Schwartzman (ARG) 2,265 14 Andrey Rublev (RUS) 2,234 15 Karen Khachanov (RUS) 2,120 16 Denis Shapovalov (CAN) 2,075 17 Stanislas Wawrinka (SUI) 2,060 18 Cristian Garin (CHI) 1,900 19 Grigor Dimitrov (BUL) 1,850 20 Felix Auger-Aliassime (CAN) 1,771 21 John Isner (USA) 1,760 22 Benoit Paire (FRA) 1,738 23 Dusan Lajovic (SRB) 1,695 24 Taylor Fritz (USA) 1,510 25 Pablo Carreno Busta (ESP) 1,500 26 Alex De Minaur (AUS) 1,485 27 Nikoloz Basilashvili (GEO) 1,395 28 Daniel Evans (GBR) 1,359 29 Hubert Hurkacz (POL) 1,353 30 Milos Raonic (CAN) 1,350 31 Kei Nishikori (JPN) 1,345 32 Filip Krajinovic (SRB) 1,343 33 Borna Coric (CRO) 1,320 34 Jan-Lennard Struff (GER) 1,315 35 Guido Pella (ARG) 1,310 36 Casper Ruud (NOR) 1,279 37 Marin Cilic (CRO) 1,225 38 Adrian Mannarino (FRA) 1,191 39 Reilly Opelka (USA) 1,177 40 Nick Kyrgios (AUS) 1,170 41 Albert Ramos-Vinolas (ESP) 1,130 42 Ugo Humbert (FRA) 1,111 43 John Millman (AUS) 1,071 44 Kyle Edmund (GBR) 1,050 45 Sam Querrey (USA) 1,045 46 Lorenzo Sonego (ITA) 1,030 47 Miomir Kecmanovic (SRB) 1,028 48 Yoshihito Nishioka (JPN) 1,007 49 Jo-Wilfried Tsonga (FRA) 1,005 50 Richard Gasquet (FRA) 985 51 Alexander Bublik (KAZ) 965 52 Fernando Verdasco (ESP) 945 53 Pablo Andujar (ESP) 942 54 Gilles Simon (FRA) 935 55 Tennys Sandgren (USA) 923 56 Feliciano Lopez (ESP) 908 57 Tommy Paul (USA) 894 58 Lucas Pouille (FRA) 880 59 Jeremy Chardy (FRA) 860 60 Pablo Cuevas (URU) 857 61 Aljaz Bedene (SLO) 850 62 Juan Ignacio Londero (ARG) 832 63 Steve Johnson (USA) 825 64 Jordan Thompson (AUS) 823 65 Jiri Vesely (CZE) 785 66 Joao Sousa (POR) 776 67 Radu Albot (MDA) 772 68 Mikael Ymer (SWE) 759 69 Egor Gerasimov (BLR) 744 70 Soon Woo Kwon (KOR) 742 71 Pierre-Hugues Herbert (FRA) 740 72 Ricardas Berankis (LTU) 739 73 Jannik Sinner (ITA) 733 74 Philipp Kohlschreiber (GER) 729 75 Corentin Moutet (FRA) 722 76 Attila Balazs (HUN) 715 77 Cameron Norrie (GBR) 712 78 Federico Delbonis (ARG) 711 79 Gianluca Mager (ITA) 711 80 Laslo Djere (SRB) 705 81 Frances Tiafoe (USA) 700 82 Thiago Monteiro (BRA) 699 83 James Duckworth (AUS) 697 84 Marton Fucsovics (HUN) 692 85 Dennis Novak (AUT) 686 86 Stefano Travaglia (ITA) 684 87 Yuichi Sugita (JPN) 682 88 Andreas Seppi (ITA) 671 89 Nicolas Jarry (CHI) 671 90 Yasutaka Uchiyama (JPN) 669 91 Mikhail Kukushkin (KAZ) 661 92 Dominik Koepfer (GER) 643 93 Vasek Pospisil (CAN) 642 94 Hugo Dellien (BOL) 638 95 Gregoire Barrere (FRA) 637 96 Andrej Martin (SVK) 629 97 Alejandro Davidovich Fokina (ESP) 627 98 Lloyd Harris (RSA) 616 99 Roberto Carballes Baena (ESP) 614 100 Salvatore Caruso (ITA) 597