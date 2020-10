Oct 16 (OPTA) - Results from the ATP World Tour 500, St Petersburg Men's Singles matches on Friday .. Quarter-final .. 7-Borna Coric (CRO) beat Reilly Opelka (USA) 7-6(3) 6-3 6-Milos Raonic (CAN) beat 4-Karen Khachanov (RUS) 6-1 7-6 3-Andrey Rublev (RUS) beat Cameron Norrie (GBR) 6-2 6-1 2-Denis Shapovalov (CAN) beat 5-Stanislas Wawrinka (SUI) 6-4 7-5