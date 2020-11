ATP World Tour Masters 1000, Paris Masters Men's Doubles Results

Nov 4 (OPTA) - Results from the ATP World Tour Masters 1000, Paris Masters Men's Doubles matches on Wednesday .. 1st Round .. Felix Auger-Aliassime beat Adrian Mannarino (FRA) and 6-1 6-2 (CAN) and Gilles Simon (FRA) Hubert Hurkacz (POL) Austin Krajicek (USA) and beat Max Purcell (AUS) and 6-3 6-3 Franko Skugor (CRO) Luke Saville (AUS) Jamie Murray (GBR) and beat Hugo Nys (MON) and 7-5 7-6(5) Neal Skupski (GBR) Artem Sitak (NZL) Marcelo Arevalo (ESA) and beat Hugo Gaston (FRA) and 6-3 6-4 Matwe Middelkoop (NED) Ugo Humbert (FRA) Sander Gille (BEL) and beat Daniil Medvedev (RUS) and 4-6 7-6(3) Joran Vliegen (BEL) Jan-Lennard Struff (GER) 1-0(8) .. 2nd Round .. Rohan Bopanna (IND) and beat Fabrice Martin (FRA) and 3-6 6-4 10-8 Oliver Marach (AUT) Jean-Julien Rojer (NED)