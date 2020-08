ATP World Tour Masters 1000 / WTA Premier, Cincinnati Masters Men's Doubles Results

Aug 25 (OPTA) - Results from the ATP World Tour Masters 1000 / WTA Premier, Cincinnati Masters Men's Doubles matches on Monday .. 1st Round .. 6-Kevin Krawietz (GER) and beat Borna Coric (CRO) and 6-2 6-3 Andreas Mies (GER) Franko Skugor (CRO) Lukasz Kubot (POL) and beat Mate Pavic (CRO) and 7-6(4) 3-6 10-5 Marcelo Melo (BRA) Bruno Soares (BRA) .. 2nd Round .. 8-Wesley Koolhof (NED) and beat Daniel Evans (GBR) and 7-5 6-1 Nikola Mektic (CRO) David Goffin (BEL) Pablo Carreno Busta (ESP) beat Hubert Hurkacz (POL) and 7-6(6) 7-5 and John Isner (USA) Alex De Minaur (AUS) Jean-Julien Rojer (NED) beat 7-Raven Klaasen (RSA) and 6-3 6-4 and Oliver Marach (AUT) Horia Tecau (ROU)