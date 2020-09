ATP World Tour Masters 1000 / WTA Premier, Rome Masters Men's Doubles Results

Sep 16 (OPTA) - Results from the ATP World Tour Masters 1000 / WTA Premier, Rome Masters Men's Doubles matches on Wednesday .. 1st Round .. Rohan Bopanna (IND) and beat Cristian Garin (CHI) and 6-4 6-4 Denis Shapovalov (CAN) Guido Pella (ARG) 8-Wesley Koolhof (NED) and beat Jean-Julien Rojer (NED) 6-4 6-4 Nikola Mektic (CRO) and Horia Tecau (ROU) Nicolas Mahut (FRA) and beat 3-Lukasz Kubot (POL) and 7-6(6) 2-6 Benoit Paire (FRA) Marcelo Melo (BRA) 1-0(6) Jurgen Melzer (AUT) and beat Aisam-Ul-Haq Qureshi (PAK) 6-4 1-6 11-9 Edouard Roger-Vasselin and (FRA) Stefanos Tsitsipas (GRE) Max Purcell (AUS) and beat 7-Raven Klaasen (RSA) and 7-5 7-5 Luke Saville (AUS) Oliver Marach (AUT) Mate Pavic (CRO) and beat 5-Ivan Dodig (CRO) and 6-1 6-3 Bruno Soares (BRA) Filip Polasek (SVK) Felix Auger-Aliassime beat Austin Krajicek (USA) and 7-5 6-4 (CAN) and Franko Skugor (CRO) Milos Raonic (CAN) 4-Marcel Granollers (ESP) beat Gianluca Mager (ITA) and 6-3 6-2 and Andreas Seppi (ITA) Horacio Zeballos (ARG) .. 2nd Round .. Lorenzo Sonego (ITA) and beat Nikola Cacic (SRB) and 6-4 6-4 Andrea Vavassori (ITA) Dusan Lajovic (SRB)