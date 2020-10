Australian Sheffield Shield Scoreboard

Oct 10 (OPTA) - Scoreboard at stumps on the first day of between Queensland and Tasmania on Saturday at Adelaide, Australia Queensland trail Tasmania by 243 runs with 10 wickets remaining Tasmania 1st innings Jordan Silk lbw Michael Neser 10 Alex Doolan lbw Michael Neser 29 Charlie Wakim c Mitchell Swepson b Michael Neser 0 Ben McDermott c Usman Khawaja b Xavier Bartlett 74 Jake Doran b Xavier Bartlett 19 Tim Paine c Joe Burns b Xavier Bartlett 4 Beau Webster c Mitchell Swepson b Xavier Bartlett 54 Nathan Ellis c Usman Khawaja b Mitchell Swepson 0 Peter Siddle lbw Michael Neser 33 Jackson Bird c Xavier Bartlett b Michael Neser 1 Riley Meredith Not Out 15 Extras 2b 3lb 6nb 0pen 0w 11 Total (85.3 overs) 250 all out Fall of Wickets : 1-18 Silk, 2-18 Wakim, 3-70 Doolan, 4-138 Doran, 5-142 Paine, 6-148 McDermott, 7-149 Ellis, 8-206 Siddle, 9-208 Bird, 10-250 Webster Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Michael Neser 17 5 32 5 1.88 Mark Steketee 21 3 80 0 3.81 4nb Jack Wildermuth 5 2 7 0 1.40 Xavier Bartlett 15.3 3 58 4 3.74 2nb Mitchell Swepson 27 3 68 1 2.52 ..................................... Queensland 1st innings Bryce Street Not Out 1 Joe Burns Not Out 6 Extras 0b 0lb 0nb 0pen 0w 0 Total (8.0 overs) 7-0 Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Jackson Bird 4 3 6 0 1.50 Peter Siddle 4 3 1 0 0.25 ............................... Umpire Darren Close Umpire Bruce Oxenford Match Referee Robert Stratford