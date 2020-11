Nov 1 (OPTA) - Scoreboard at stumps on the third day of between New South Wales and Queensland on Saturday at Adelaide, Australia New South Wales need 135 runs to win Queensland 1st innings Bryce Street c Nick Larkin b Harry Conway 22 Joe Burns c Peter Nevill b Sean Abbott 29 Marnus Labuschagne lbw Trent Copeland 117 Usman Khawaja b Sean Abbott 4 Matthew Renshaw c Peter Nevill b Mitchell Starc 8 Jimmy Peirson c Peter Nevill b Mitchell Starc 66 Jack Wildermuth lbw Trent Copeland 4 Michael Neser c Kurtis Patterson b Harry Conway 20 Mark Steketee c Nathan Lyon b Mitchell Starc 1 Xavier Bartlett c Nick Larkin b Mitchell Starc 1 Mitchell Swepson Not Out 4 Extras 5b 16lb 0nb 0pen 1w 22 Total (97.2 overs) 298 all out Fall of Wickets : 1-41 Street, 2-85 Burns, 3-99 Khawaja, 4-115 Renshaw, 5-251 Peirson, 6-262 Wildermuth, 7-273 Labuschagne, 8-288 Steketee, 9-294 Bartlett, 10-298 Neser Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Mitchell Starc 24 8 76 4 3.17 Trent Copeland 21 7 44 2 2.10 1w Sean Abbott 17 3 56 2 3.29 Harry Conway 20.2 8 39 2 1.92 Nathan Lyon 15 0 62 0 4.13 ................................................................. New South Wales 1st innings Daniel Hughes c Jimmy Peirson b Xavier Bartlett 43 Nick Larkin lbw Jack Wildermuth 24 Kurtis Patterson b Mitchell Swepson 23 Moises Henriques b Mitchell Swepson 23 Daniel Solway c Jimmy Peirson b Mark Steketee 23 Peter Nevill c Jimmy Peirson b Michael Neser 59 Sean Abbott b Mitchell Swepson 66 Mitchell Starc c&b Mitchell Swepson 2 Trent Copeland lbw Mitchell Swepson 6 Nathan Lyon c Mitchell Swepson b Mark Steketee 4 Harry Conway Not Out 0 Extras 0b 1lb 9nb 0pen 0w 10 Total (81.1 overs) 283 all out Fall of Wickets : 1-67 Larkin, 2-93 Patterson, 3-93 Hughes, 4-131 Henriques, 5-149 Solway, 6-254 Abbott, 7-267 Starc, 8-273 Copeland, 9-283 Lyon, 10-283 Nevill Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Michael Neser 14.1 4 40 1 2.82 Mark Steketee 19 4 59 2 3.11 4nb Xavier Bartlett 15 2 60 1 4.00 2nb Jack Wildermuth 10 2 26 1 2.60 3nb Mitchell Swepson 23 3 97 5 4.22 .................................................................... Queensland 2nd innings Bryce Street c Peter Nevill b Trent Copeland 9 Joe Burns c Peter Nevill b Trent Copeland 0 Marnus Labuschagne lbw Trent Copeland 0 Usman Khawaja c Peter Nevill b Trent Copeland 41 Matthew Renshaw c Kurtis Patterson b Trent Copeland 42 Jimmy Peirson b Nathan Lyon 8 Jack Wildermuth c Trent Copeland b Sean Abbott 24 Michael Neser c Kurtis Patterson b Nathan Lyon 4 Mark Steketee b Mitchell Starc 27 Xavier Bartlett Not Out 7 Mitchell Swepson c Nick Larkin b Sean Abbott 16 Extras 6b 5lb 1nb 0pen 0w 12 Total (63.5 overs) 190 all out Fall of Wickets : 1-4 Burns, 2-12 Labuschagne, 3-30 Street, 4-102 Khawaja, 5-109 Renshaw, 6-111 Peirson, 7-125 Neser, 8-164 Steketee, 9-166 Wildermuth, 10-190 Swepson Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Mitchell Starc 12 1 56 1 4.67 1nb Trent Copeland 18 12 17 5 0.94 Sean Abbott 8.5 4 23 2 2.60 Nathan Lyon 19 3 74 2 3.89 Harry Conway 6 1 9 0 1.50 .............................................................. New South Wales 2nd innings Daniel Hughes Not Out 24 Nick Larkin c Marnus Labuschagne b Jack Wildermuth 4 Kurtis Patterson b Mark Steketee 15 Moises Henriques lbw Mitchell Swepson 8 Daniel Solway Not Out 17 Extras 0b 1lb 2nb 0pen 0w 3 Total (28.0 overs) 71-3 Fall of Wickets : 1-9 Larkin, 2-39 Patterson, 3-48 Henriques To Bat : Nevill, Abbott, Starc, Copeland, Lyon, Conway Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Michael Neser 7 2 14 0 2.00 Jack Wildermuth 6 2 20 1 3.33 2nb Mitchell Swepson 8 1 18 1 2.25 Mark Steketee 6 2 14 1 2.33 Marnus Labuschagne 1 0 4 0 4.00 .................... Umpire Donovan Koch Umpire Sam Nogajski