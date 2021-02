Feb 17 (OPTA) - Scoreboard at stumps on the first day of tasmania vs queensland between Tasmania and Queensland on Tuesday at Hobart, Australia Tasmania are 293 for 7 Tasmania 1st innings Charlie Wakim b Mark Steketee 4 Jordan Silk lbw Xavier Bartlett 20 Mac Wright c Joe Burns b Jack Wildermuth 22 Caleb Jewell Not Out 131 Jake Doran c Jimmy Peirson b Brendan Doggett 14 Tim Paine c&b Matthew Kuhnemann 20 Beau Webster lbw Brendan Doggett 27 Jarrod Freeman c Brendan Doggett b Xavier Bartlett 24 Nathan Ellis Not Out 15 Extras 0b 7lb 9nb 0pen 0w 16 Total (94.0 overs) 293-7 Fall of Wickets : 1-4 Wakim, 2-39 Wright, 3-77 Silk, 4-124 Doran, 5-177 Paine, 6-226 Webster, 7-270 Freeman To Bat : Bird, Bell Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Mark Steketee 19 3 62 1 3.26 8nb Xavier Bartlett 18 4 68 2 3.78 1nb Jack Wildermuth 18 7 43 1 2.39 Brendan Doggett 20 2 69 2 3.45 Matthew Kuhnemann 18 6 41 1 2.28 Marnus Labuschagne 1 0 3 0 3.00 ...................... Umpire Darren Close Umpire Bruce Oxenford Video David Johnston