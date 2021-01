Jan 31 (OPTA) - Scoreboard at close of play of knockout between Sydney Thunder and Brisbane Heat on Sunday at Canberra, Australia Brisbane Heat win by 7 wickets Sydney Thunder 1st innings Usman Khawaja st Jimmy Peirson b Marnus Labuschagne 28 Alex Hales c Lewis Gregory b Mark Steketee 8 Callum Ferguson c Sam Heazlett b Morne Morkel 25 Sam Billings c Joe Burns b Ben Laughlin 34 Alex Ross lbw Mitchell Swepson 9 Daniel Sams lbw Mitchell Swepson 1 Ben Cutting Not Out 34 Chris Green c Joe Burns b Mark Steketee 2 Brendan Doggett Not Out 10 Extras 1b 1lb 1nb 0pen 4w 7 Total (20.0 overs) 158-8 Fall of Wickets : 1-22 Hales, 2-62 Khawaja, 3-74 Ferguson, 4-107 Billings, 5-109 Sams, 6-110 Ross, 7-134 Green, 8-134 Milne Did Not Bat : Milne, Sangha Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Xavier Bartlett 1 1 0 0 0.00 Mark Steketee 3 0 22 2 7.33 2w Ben Laughlin 3 0 24 1 8.00 Mitchell Swepson 4 0 28 2 7.00 Lewis Gregory 1 0 13 0 13.00 1nb Marnus Labuschagne 4 0 32 1 8.00 Morne Morkel 4 0 37 1 9.25 2w ......................................................... Brisbane Heat 1st innings Joe Denly b Daniel Sams 0 Chris Lynn c Alex Hales b Brendan Doggett 10 Marnus Labuschagne Run Out Chris Green 32 Sam Heazlett Not Out 74 Jimmy Peirson Not Out 43 Extras 0b 0lb 1nb 0pen 2w 3 Total (19.1 overs) 162-3 Fall of Wickets : 1-2 Denly, 2-14 Lynn, 3-70 Labuschagne Did Not Bat : Burns, Gregory, Steketee, Bartlett, Swepson, Laughlin, Morkel Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Adam Milne 4 0 37 0 9.25 1w Daniel Sams 4 0 32 1 8.00 Brendan Doggett 3.1 0 34 1 10.74 1nb Chris Green 3 0 21 0 7.00 Tanveer Sangha 4 0 34 0 8.50 Ben Cutting 1 0 4 0 4.00 ................................... Umpire Donovan Koch Umpire Michael Graham-Smith Video Phillip Gillespie Match Referee Stephen Davis