Jan 7 (OPTA) - Scoreboard at close of play of match 31 between Hobart Hurricanes and Sydney Thunder on Thursday at Perth, Australia Sydney Thunder win by 39 runs Sydney Thunder 1st innings Usman Khawaja lbw D'Arcy Short 49 Alex Hales c Nathan Ellis b D'Arcy Short 21 Callum Ferguson c Johan Botha b Sandeep Lamichhane 1 Sam Billings c&b D'Arcy Short 1 Alex Ross Not Out 44 Arjun Nair Run Out Nathan Ellis 15 Ben Cutting Not Out 31 Extras 1b 0lb 0nb 0pen 4w 5 Total (20.0 overs) 167-5 Fall of Wickets : 1-59 Hales, 2-67 Ferguson, 3-71 Billings, 4-76 Khawaja, 5-110 Nair Did Not Bat : McAndrew, Green, Milne, Sangha Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Nick Winter 3 0 27 0 9.00 1w Johan Botha 1 0 10 0 10.00 Scott Boland 4 0 48 0 12.00 1w Nathan Ellis 4 0 32 0 8.00 Sandeep Lamichhane 4 0 23 1 5.75 D'Arcy Short 4 0 26 3 6.50 1w ........................................................... Hobart Hurricanes 1st innings Ben McDermott lbw Nathan McAndrew 22 D'Arcy Short c Callum Ferguson b Nathan McAndrew 19 Dawid Malan b Chris Green 20 Peter Handscomb st Sam Billings b Tanveer Sangha 30 Colin Ingram c Sam Billings b Tanveer Sangha 12 Tim David c Callum Ferguson b Arjun Nair 2 Mac Wright b Adam Milne 5 Nathan Ellis Not Out 9 Nick Winter lbw Chris Green 0 Scott Boland Not Out 2 Extras 0b 2lb 1nb 0pen 4w 7 Total (20.0 overs) 128-8 Fall of Wickets : 1-36 Short, 2-43 McDermott, 3-91 Malan, 4-98 Handscomb, 5-106 David, 6-112 Ingram, 7-116 Wright, 8-117 Winter Did Not Bat : Lamichhane, Botha Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Arjun Nair 3 0 19 1 6.33 Adam Milne 4 0 25 1 6.25 1w Nathan McAndrew 4 0 25 2 6.25 2w 1nb Chris Green 4 0 23 2 5.75 Tanveer Sangha 4 0 29 2 7.25 1w Ben Cutting 1 0 5 0 5.00 ................................... Umpire Donovan Koch Umpire Nathan Johnstone Video Michael Graham-Smith Match Referee Simon Fry