Big Bash League Scoreboard

Jan 18 (OPTA) - Scoreboard at close of play of match 43 between Sydney Thunder and Hobart Hurricanes on Monday at Canberra, Australia Hobart Hurricanes win by 6 wickets Sydney Thunder 1st innings Usman Khawaja b Scott Boland 27 Alex Hales c Nathan Ellis b Scott Boland 29 Oliver Davies c Ben McDermott b Scott Boland 0 Callum Ferguson b Nathan Ellis 23 Sam Billings c Ben McDermott b Scott Boland 50 Ben Cutting Not Out 15 Daniel Sams Not Out 16 Extras 4b 5lb 0nb 0pen 8w 17 Total (20.0 overs) 177-5 Fall of Wickets : 1-64 Hales, 2-65 Davies, 3-66 Khawaja, 4-134 Ferguson, 5-143 Billings Did Not Bat : McAndrew, Green, Milne, Sangha Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Riley Meredith 4 0 26 0 6.50 Scott Boland 4 0 41 4 10.25 1w Nathan Ellis 4 0 35 1 8.75 4w Sandeep Lamichhane 4 0 28 0 7.00 3w D'Arcy Short 4 0 38 0 9.50 .......................................................... Hobart Hurricanes 1st innings Will Jacks b Adam Milne 0 D'Arcy Short c Alex Hales b Nathan McAndrew 6 Ben McDermott c Oliver Davies b Tanveer Sangha 96 Dawid Malan c Nathan McAndrew b Tanveer Sangha 42 Peter Handscomb Not Out 21 Tim David Not Out 7 Extras 0b 2lb 0nb 0pen 7w 9 Total (18.0 overs) 181-4 Fall of Wickets : 1-0 Jacks, 2-13 Short, 3-122 Malan, 4-165 McDermott Did Not Bat : Owen, Ellis, Boland, Meredith, Lamichhane Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Adam Milne 4 0 36 1 9.00 2w Daniel Sams 3 0 30 0 10.00 2w Nathan McAndrew 2 0 24 1 12.00 Ben Cutting 3 0 22 0 7.33 Tanveer Sangha 4 0 45 2 11.25 2w Chris Green 2 0 22 0 11.00 1w ............................... Umpire Greg Davidson Umpire Anthony Wilds Video Gerard Abood Match Referee Robert Stratford