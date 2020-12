Big Bash League Scoreboard

Dec 11 (OPTA) - Scoreboard at close of play of match 2 between Melbourne Stars and Brisbane Heat on Friday at Canberra, Australia Melbourne Stars win by 6 wickets Brisbane Heat 1st innings Max Bryant c Ben Dunk b Nathan Coulter-Nile 20 Sam Heazlett lbw Clint Hinchliffe 14 Chris Lynn c Clint Hinchliffe b Nathan Coulter-Nile 20 Dan Lawrence Run Out Hilton Cartwright 8 Tom Cooper b Dilbar Hussain 26 Jimmy Peirson c Glenn Maxwell b Nathan Coulter-Nile 18 Simon Milenko c Hilton Cartwright b Dilbar Hussain 0 Jack Wood Run Out Nathan Coulter-Nile 2 Xavier Bartlett Run Out Nathan Coulter-Nile 2 Matthew Kuhnemann c Marcus Stoinis b Nathan Coulter-Nile 9 Extras 1b 4lb 1nb 0pen 0w 6 Total (19.5 overs) 125 all out Fall of Wickets : 1-19 Heazlett, 2-47 Bryant, 3-55 Lawrence, 4-71 Lynn, 5-106 Cooper, 6-106 Milenko, 7-114 Peirson, 8-114 Wood, 9-125 Bartlett, 10-125 Kuhnemann Did Not Bat : Laughlin Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Glenn Maxwell 3 0 20 0 6.67 Billy Stanlake 2 0 14 0 7.00 Dilbar Hussain 4 0 25 2 6.25 1nb Clint Hinchliffe 2 0 19 1 9.50 Adam Zampa 4 0 24 0 6.00 Nathan Coulter-Nile 3.5 0 10 4 2.61 Andre Fletcher 1 0 8 0 8.00 ........................................................... Melbourne Stars 1st innings Marcus Stoinis c Jimmy Peirson b Xavier Bartlett 0 Andre Fletcher c&b Matthew Kuhnemann 12 Hilton Cartwright Not Out 46 Ben Dunk c Ben Laughlin b Jack Wood 6 Glenn Maxwell b Jack Wood 46 Nick Larkin Not Out 16 Extras 0b 0lb 0nb 0pen 3w 3 Total (17.1 overs) 129-4 Fall of Wickets : 1-0 Stoinis, 2-20 Fletcher, 3-34 Dunk, 4-109 Maxwell Did Not Bat : Coulter-Nile, Hinchliffe, Zampa, Stanlake, Hussain Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Xavier Bartlett 4 1 28 1 7.00 Matthew Kuhnemann 4 0 23 1 5.75 1w Ben Laughlin 4 0 30 0 7.50 1w Jack Wood 3 0 28 2 9.33 Dan Lawrence 2 0 16 0 8.00 1w Simon Milenko 0.1 0 4 0 24.00 ................................ Umpire Phillip Gillespie Umpire Shawn Craig Video Greg Davidson Match Referee Robert Parry