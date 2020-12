Big Bash League Scoreboard

Dec 13 (OPTA) - Scoreboard at close of play of match 5 between Adelaide Strikers and Hobart Hurricanes on Sunday at Hobart, Australia Hobart Hurricanes win by 11 runs Hobart Hurricanes 1st innings D'Arcy Short c Daniel Worrall b Wes Agar 72 Will Jacks c Ryan Gibson b Wes Agar 34 Colin Ingram c Rashid Khan b Peter Siddle 25 Peter Handscomb lbw Rashid Khan 4 Tim David Not Out 21 Mac Wright b Daniel Worrall 1 James Faulkner Not Out 12 Extras 0b 1lb 2nb 0pen 2w 5 Total (20.0 overs) 174-5 Fall of Wickets : 1-63 Jacks, 2-131 Short, 3-137 Ingram, 4-138 Handscomb, 5-143 Wright Did Not Bat : Botha, Ellis, Boland, Meredith Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Daniel Worrall 3.5 0 38 1 9.91 2nb Danny Briggs 2.1 0 28 0 12.92 1w Peter Siddle 4 0 29 1 7.25 Wes Agar 4 0 28 2 7.00 1w Rashid Khan 4 0 38 1 9.50 Matthew Renshaw 2 0 12 0 6.00 .......................................................... Adelaide Strikers 1st innings Philip Salt b James Faulkner 8 Jake Weatherald c James Faulkner b Johan Botha 1 Matthew Renshaw c Mac Wright b James Faulkner 33 Harry Nielsen lbw Johan Botha 8 Jonathan Wells lbw Riley Meredith 0 Ryan Gibson Run Out Riley Meredith 7 Rashid Khan c Peter Handscomb b Riley Meredith 0 Daniel Worrall Not Out 62 Peter Siddle c Peter Handscomb b James Faulkner 0 Wes Agar b Nathan Ellis 3 Danny Briggs Not Out 35 Extras 0b 3lb 1nb 0pen 2w 6 Total (20.0 overs) 163-9 Fall of Wickets : 1-6 Weatherald, 2-16 Salt, 3-35 Nielsen, 4-36 Wells, 5-49 Gibson, 6-49 Khan, 7-78 Renshaw, 8-93 Siddle, 9-102 Agar Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex James Faulkner 4 0 21 3 5.25 Johan Botha 3 0 20 2 6.67 Scott Boland 4 0 39 0 9.75 1w Riley Meredith 4 0 30 2 7.50 1nb Nathan Ellis 4 0 33 1 8.25 1w D'Arcy Short 1 0 17 0 17.00 ............................... Umpire Darren Close Umpire Nathan Johnstone Video Paul Wilson Match Referee David Gilbert