Jan 26 (OPTA) - Scoreboard at close of play of match 55 between Melbourne Renegades and Hobart Hurricanes on Tuesday at Melbourne, Australia Melbourne Renegades win by 11 runs Melbourne Renegades 1st innings Shaun Marsh b Riley Meredith 12 Aaron Finch c Nick Winter b Riley Meredith 6 Sam Harper c&b D'Arcy Short 19 Jake Fraser-McGurk c Dawid Malan b Scott Boland 0 Mackenzie Harvey c Tim David b Riley Meredith 40 Beau Webster Not Out 54 Imad Wasim Not Out 12 Extras 0b 3lb 0nb 0pen 4w 7 Total (20.0 overs) 150-5 Fall of Wickets : 1-15 Finch, 2-35 Marsh, 3-36 Fraser-McGurk, 4-49 Harper, 5-112 Harvey Did Not Bat : Prestwidge, Sutherland, Evans, Hatzoglou Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Nick Winter 1 0 7 0 7.00 Scott Boland 4 0 20 1 5.00 Riley Meredith 4 0 22 3 5.50 3w Nathan Ellis 4 0 47 0 11.75 1w Sandeep Lamichhane 4 0 35 0 8.75 D'Arcy Short 3 0 16 1 5.33 ........................................................ Hobart Hurricanes 1st innings Matthew Wade c Imad Wasim b Zak Evans 13 D'Arcy Short b Zak Evans 29 Ben McDermott b Peter Hatzoglou 1 Dawid Malan c Zak Evans b Imad Wasim 34 Will Jacks c Shaun Marsh b Zak Evans 13 Peter Handscomb Run Out Beau Webster 19 Tim David c Zak Evans b Will Sutherland 14 Nathan Ellis c Aaron Finch b Zak Evans 7 Scott Boland Not Out 1 Riley Meredith c Sam Harper b Zak Evans 4 Sandeep Lamichhane Not Out 1 Extras 0b 1lb 1nb 0pen 1w 3 Total (20.0 overs) 139-9 Fall of Wickets : 1-26 Wade, 2-29 McDermott, 3-70 Short, 4-91 Malan, 5-94 Jacks, 6-119 David, 7-129 Handscomb, 8-134 Ellis, 9-138 Meredith Did Not Bat : Winter Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Beau Webster 4 0 31 0 7.75 Will Sutherland 3 0 22 1 7.33 Zak Evans 4 0 33 5 8.25 Peter Hatzoglou 4 0 24 1 6.00 1w Imad Wasim 4 0 22 1 5.50 Jack Prestwidge 1 0 6 0 6.00 1nb ................................... Umpire Darren Close Umpire Michael Graham-Smith Video Paul Wilson Match Referee Kent Hannam