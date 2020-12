Dec 22 (OPTA) - Scoreboard at close of play of match 12 between Sydney Thunder and Perth Scorchers on Tuesday at Canberra, Australia Sydney Thunder win by 7 wickets Perth Scorchers 1st innings Josh Inglis c Oliver Davies b Nathan McAndrew 4 Colin Munro c Adam Milne b Ben Cutting 25 Joe Clarke Run Out Alex Hales 0 Mitchell Marsh Not Out 52 Ashton Turner c Nathan McAndrew b Daniel Sams 23 Jhye Richardson c Usman Khawaja b Tanveer Sangha 5 Cameron Bancroft Not Out 34 Extras 2b 5lb 0nb 0pen 2w 9 Total (20.0 overs) 152-5 Fall of Wickets : 1-23 Inglis, 2-24 Clarke, 3-36 Munro, 4-73 Turner, 5-91 Richardson Did Not Bat : Hardie, Tye, Behrendorff, Ahmed Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Adam Milne 4 0 17 0 4.25 1w Daniel Sams 4 0 40 1 10.00 1w Nathan McAndrew 4 0 29 1 7.25 Tanveer Sangha 4 0 36 1 9.00 Ben Cutting 3 0 16 1 5.33 Chris Green 1 0 7 0 7.00 .......................................................... Sydney Thunder 1st innings Usman Khawaja c Jason Behrendorff b Aaron Hardie 21 Alex Hales b Jason Behrendorff 0 Callum Ferguson Not Out 61 Oliver Davies st Josh Inglis b Fawad Ahmed 36 Ben Cutting Not Out 29 Extras 0b 1lb 0nb 0pen 8w 9 Total (19.3 overs) 156-3 Fall of Wickets : 1-6 Hales, 2-34 Khawaja, 3-109 Davies Did Not Bat : Holt, Sams, Green, McAndrew, Milne, Sangha Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Jason Behrendorff 4 0 32 1 8.00 1w Jhye Richardson 4 0 31 0 7.75 1w Andrew Tye 3.3 0 25 0 7.14 4w Aaron Hardie 4 0 33 1 8.25 2w Fawad Ahmed 4 0 34 1 8.50 .............................. Umpire Donovan Koch Umpire Simon Lightbody Video Paul Wilson Match Referee Kent Hannam