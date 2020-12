Dec 26 (OPTA) - Scoreboard at close of play of match 14 between Sydney Thunder and Melbourne Renegades on Saturday at Canberra, Australia Sydney Thunder win by 129 runs Sydney Thunder 1st innings Usman Khawaja c Zak Evans b Mohammad Nabi 34 Alex Hales b Peter Hatzoglou 35 Callum Ferguson c Will Sutherland b Kane Richardson 31 Oliver Davies b Will Sutherland 48 Daniel Sams c Kane Richardson b Peter Hatzoglou 22 Chris Green c Sam Harper b Kane Richardson 8 Nathan McAndrew Not Out 20 Baxter Holt Run Out Kane Richardson 0 Adam Milne Not Out 3 Extras 0b 5lb 0nb 0pen 3w 8 Total (20.0 overs) 209-8 Fall of Wickets : 1-70 Khawaja, 2-71 Hales, 3-129 Davies, 4-172 Sams, 5-172 Cutting, 6-186 Green, 7-186 Ferguson, 8-186 Holt Did Not Bat : Cutting, Sangha Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Will Sutherland 3 0 27 1 9.00 2w Peter Hatzoglou 4 0 38 2 9.50 Imad Wasim 4 0 35 0 8.75 1w Kane Richardson 4 0 33 2 8.25 Zak Evans 3 0 36 0 12.00 Mohammad Nabi 2 0 35 1 17.50 ............................................................... Melbourne Renegades 1st innings Shaun Marsh c Ben Cutting b Nathan McAndrew 3 Aaron Finch c Callum Ferguson b Tanveer Sangha 20 Sam Harper c Baxter Holt b Adam Milne 8 Rilee Rossouw c Adam Milne b Chris Green 17 Beau Webster c&b Tanveer Sangha 7 Mohammad Nabi c Oliver Davies b Tanveer Sangha 1 Imad Wasim c Tanveer Sangha b Chris Green 3 Will Sutherland c Alex Hales b Daniel Sams 7 Kane Richardson Not Out 5 Zak Evans c Ben Cutting b Adam Milne 2 Peter Hatzoglou c Alex Hales b Tanveer Sangha 4 Extras 0b 0lb 0nb 0pen 3w 3 Total (12.2 overs) 80 all out Fall of Wickets : 1-13 Marsh, 2-29 Harper, 3-33 Finch, 4-53 Webster, 5-58 Rossouw, 6-60 Nabi, 7-62 Wasim, 8-69 Sutherland, 9-75 Evans, 10-80 Hatzoglou Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Adam Milne 3 0 21 2 7.00 Daniel Sams 2 0 21 1 10.50 1w Nathan McAndrew 2 0 17 1 8.50 Tanveer Sangha 3.2 0 14 4 4.20 1w Chris Green 2 0 7 2 3.50 1w ............................... Umpire Donovan Koch Umpire Paul Wilson Video Nathan Johnstone Match Referee Kent Hannam