Big Bash League Scoreboard

Dec 23 (OPTA) - Scoreboard at close of play of match 13 between Brisbane Heat and Adelaide Strikers on Wednesday at Brisbane, Australia Adelaide Strikers win by 2 runs Adelaide Strikers 1st innings Jake Weatherald lbw Xavier Bartlett 1 Philip Salt c&b Mark Steketee 25 Matthew Renshaw c Jack Wildermuth b Mark Steketee 32 Jonathan Wells c Dan Lawrence b Xavier Bartlett 31 Matt Short b Xavier Bartlett 12 Harry Nielsen c Ben Laughlin b Jack Wildermuth 28 Rashid Khan Not Out 9 Extras 0b 3lb 0nb 0pen 9w 12 Total (20.0 overs) 150-6 Fall of Wickets : 1-2 Weatherald, 2-62 Renshaw, 3-62 Salt, 4-81 Short, 5-138 Nielsen, 6-144 Wells Did Not Bat : Worrall, Briggs, Siddle, Agar Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Xavier Bartlett 4 0 24 3 6.00 4w Jack Wildermuth 4 0 25 1 6.25 3w Mark Steketee 4 0 31 2 7.75 Mujeeb Ur Rahman 4 0 27 0 6.75 Ben Laughlin 4 0 40 0 10.00 1w ........................................................... Brisbane Heat 1st innings Sam Heazlett c Jake Weatherald b Daniel Worrall 0 Max Bryant c Harry Nielsen b Rashid Khan 12 Simon Milenko c Matt Short b Danny Briggs 1 Dan Lawrence c Danny Briggs b Rashid Khan 13 Tom Cooper lbw Danny Briggs 22 Jack Wildermuth c Matt Short b Wes Agar 1 Jimmy Peirson Not Out 69 Mark Steketee b Peter Siddle 3 Xavier Bartlett b Danny Briggs 0 Mujeeb Ur Rahman b Peter Siddle 18 Ben Laughlin Not Out 6 Extras 0b 1lb 0nb 0pen 2w 3 Total (20.0 overs) 148-9 Fall of Wickets : 1-0 Heazlett, 2-1 Milenko, 3-25 Bryant, 4-35 Lawrence, 5-37 Wildermuth, 6-58 Cooper, 7-67 Steketee, 8-68 Bartlett, 9-128 Ur Rahman Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Daniel Worrall 4 0 31 1 7.75 Danny Briggs 4 0 20 3 5.00 Peter Siddle 4 0 41 2 10.25 2w Rashid Khan 4 0 30 2 7.50 Wes Agar 4 0 25 1 6.25 ................................ Umpire Greg Davidson Umpire Anthony Wilds Video Phillip Gillespie Match Referee Kepler Wessels