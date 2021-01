Jan 12 (OPTA) - Scoreboard at close of play of match 37 between Perth Scorchers and Hobart Hurricanes on Tuesday at Perth, Australia Perth Scorchers win by 9 wickets Hobart Hurricanes 1st innings Ben McDermott b Jhye Richardson 2 D'Arcy Short c Kurtis Patterson b Aaron Hardie 54 Dawid Malan c Aaron Hardie b Jason Behrendorff 0 Peter Handscomb b Fawad Ahmed 13 Colin Ingram c Kurtis Patterson b Aaron Hardie 18 Tim David Not Out 31 Mitchell Owen Not Out 11 Extras 1b 7lb 0nb 0pen 2w 10 Total (20.0 overs) 139-5 Fall of Wickets : 1-8 McDermott, 2-9 Malan, 3-38 Handscomb, 4-86 Ingram, 5-115 Short Did Not Bat : Ellis, Boland, Meredith, Lamichhane Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Jhye Richardson 4 1 23 1 5.75 Jason Behrendorff 3 0 21 1 7.00 Andrew Tye 4 0 24 0 6.00 Mitchell Marsh 0.3 0 0 0 0.00 Ashton Turner 0.3 0 3 0 6.00 Aaron Hardie 4 0 36 2 9.00 1w Fawad Ahmed 4 0 24 1 6.00 1w ..................................................... Perth Scorchers 1st innings Jason Roy Not Out 74 Liam Livingstone c Dawid Malan b Scott Boland 54 Josh Inglis Not Out 7 Extras 0b 4lb 0nb 0pen 1w 5 Total (16.2 overs) 140-1 Fall of Wickets : 1-123 Livingstone Did Not Bat : Bancroft, Marsh, Turner, Hardie, Richardson, Tye, Behrendorff, Ahmed, Patterson Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Riley Meredith 3.2 0 25 0 7.50 Scott Boland 4 0 26 1 6.50 Sandeep Lamichhane 3 0 23 0 7.67 D'Arcy Short 2 0 22 0 11.00 Nathan Ellis 3 0 22 0 7.33 1w Mitchell Owen 1 0 18 0 18.00 ................................... Umpire Michael Graham-Smith Umpire Nathan Johnstone Video Simon Lightbody Match Referee Simon Fry