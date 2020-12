Dec 12 (OPTA) - Scoreboard at close of play of match 3 between Melbourne Stars and Sydney Thunder on Saturday at Canberra, Australia Melbourne Stars win by 22 runs Melbourne Stars 1st innings Marcus Stoinis c Daniel Sams b Jono Cook 61 Andre Fletcher lbw Tanveer Sangha 12 Glenn Maxwell lbw Chris Green 39 Hilton Cartwright c Jono Cook b Nathan McAndrew 9 Ben Dunk c Chris Green b Tanveer Sangha 16 Nick Larkin b Daniel Sams 15 Clint Hinchliffe lbw Chris Green 1 Adam Zampa b Daniel Sams 3 Liam Hatcher Not Out 2 Billy Stanlake Not Out 1 Extras 0b 2lb 0nb 0pen 8w 10 Total (20.0 overs) 169-8 Fall of Wickets : 1-41 Fletcher, 2-97 Stoinis, 3-118 Cartwright, 4-133 Maxwell, 5-154 Dunk, 6-162 Hinchliffe, 7-166 Larkin, 8-167 Zampa Did Not Bat : Hussain Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Jono Cook 4 0 33 1 8.25 2w Daniel Sams 3 0 24 2 8.00 Chris Green 4 0 42 2 10.50 Nathan McAndrew 4 0 36 1 9.00 4w Tanveer Sangha 4 0 26 2 6.50 1w Ben Cutting 1 0 6 0 6.00 .............................................................. Sydney Thunder 1st innings Usman Khawaja c Ben Dunk b Dilbar Hussain 7 Alex Hales c Hilton Cartwright b Clint Hinchliffe 46 Callum Ferguson c Andre Fletcher b Liam Hatcher 54 Alex Ross c Clint Hinchliffe b Hilton Cartwright 18 Ben Cutting c (Sub) b Liam Hatcher 2 Daniel Sams c Marcus Stoinis b Liam Hatcher 0 Chris Green c (Sub) b Hilton Cartwright 5 Nathan McAndrew c Ben Dunk b Adam Zampa 6 Baxter Holt c Liam Hatcher b Adam Zampa 1 Jono Cook Not Out 2 Extras 0b 1lb 1nb 0pen 4w 6 Total (20.0 overs) 147-9 Fall of Wickets : 1-21 Khawaja, 2-90 Hales, 3-115 Ferguson, 4-120 Cutting, 5-120 Sams, 6-135 Ross, 7-137 Green, 8-145 McAndrew, 9-145 Holt Did Not Bat : Sangha Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Glenn Maxwell 1 0 11 0 11.00 Billy Stanlake 4 0 34 0 8.50 Dilbar Hussain 1.5 0 11 1 6.00 1w Clint Hinchliffe 2 0 18 1 9.00 Adam Zampa 4 0 10 2 2.50 Liam Hatcher 4 0 28 3 7.00 3w Hilton Cartwright 3.1 0 34 2 10.74 1nb ................................ Umpire Greg Davidson Umpire Phillip Gillespie Video Shawn Craig Match Referee Robert Parry