Big Bash League Scoreboard

Dec 14 (OPTA) - Scoreboard at close of play of match 7 between Sydney Thunder and Brisbane Heat on Monday at Canberra, Australia Sydney Thunder win by 4 wickets Brisbane Heat 1st innings Max Bryant c Callum Ferguson b Jono Cook 29 Sam Heazlett c Alex Ross b Daniel Sams 20 Chris Lynn c Alex Ross b Chris Green 69 Dan Lawrence c Alex Hales b Jono Cook 20 Tom Cooper b Nathan McAndrew 5 Jack Wildermuth c Tanveer Sangha b Daniel Sams 31 Jimmy Peirson Not Out 1 Mark Steketee Not Out 0 Extras 0b 1lb 0nb 0pen 2w 3 Total (20.0 overs) 178-6 Fall of Wickets : 1-37 Heazlett, 2-73 Bryant, 3-124 Lawrence, 4-140 Cooper, 5-156 Lynn, 6-177 Wildermuth Did Not Bat : Kuhnemann, Laughlin, Ur Rahman Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Chris Green 4 0 42 1 10.50 Jono Cook 4 0 31 2 7.75 Nathan McAndrew 3 0 36 1 12.00 1w Daniel Sams 4 0 32 2 8.00 1w Tanveer Sangha 4 0 27 0 6.75 Ben Cutting 1 0 9 0 9.00 .............................................................. Sydney Thunder 1st innings Usman Khawaja c Jimmy Peirson b Jack Wildermuth 17 Alex Hales b Jack Wildermuth 0 Callum Ferguson c Ben Laughlin b Jack Wildermuth 0 Alex Ross b Matthew Kuhnemann 34 Baxter Holt c Matthew Kuhnemann b Mujeeb Ur Rahman 23 Ben Cutting b Mark Steketee 29 Daniel Sams Not Out 65 Chris Green Not Out 6 Extras 4b 0lb 1nb 0pen 1w 6 Total (18.5 overs) 180-6 Fall of Wickets : 1-1 Hales, 2-1 Ferguson, 3-22 Khawaja, 4-71 Holt, 5-80 Ross, 6-149 Cutting Did Not Bat : McAndrew, Cook, Sangha Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Jack Wildermuth 4 0 23 3 5.75 Matthew Kuhnemann 3 0 35 1 11.67 1w Mark Steketee 4 0 35 1 8.75 Mujeeb Ur Rahman 4 0 27 1 6.75 Ben Laughlin 3.5 0 56 0 14.61 1nb ................................ Umpire Greg Davidson Umpire Shawn Craig Video Phillip Gillespie Match Referee Robert Parry